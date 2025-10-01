Ekrem İmamoğlu talimat verdi iddiası! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP katılmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün başlıyor. TBMM'de açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Ancak iddialara göre; CHP grubu açılış programına katılmayacak.

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; CHP'nin TBMM'ye gitmeyeceğini ve bu kararın arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu iddia etti.

İşte Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamaları:

"CHP YÖNETİLMİYOR, SAVRULUYOR!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen yıl bugün meclis açılırken Cumhurbaşkanı- AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayakta karşılanması talimatını verdi.Ayağa kalkmak istemeyen CHP’li vekiller ise“bozguncu” ilan edildi.Bu yıl ise “eş genel başkan” olma heveslisi İmamoğlu’nun talimatı üzerine “CHP’liler meclise girmeyecek” deniyor.CHP yönetilmiyor; savruluyor!

BU KARAR CHP'YE KAYBETTİRİR!

CHP, TBMM’yi kuran partidir. TBMM, Erdoğan’ın da Özel’in de İmamoğlu’nun da değil milletindir. CHP meclise küsemez. TBMM’nin açılışına katılmamak CHP’ye hiçbir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir.

"CHP, KİMSENİN EGOLARINI TATMİN ETMEK ZORUNDA DEĞİL!"

CHP milletvekilleri ile istişare bile edilmeyen bu karar yanlıştır. CHP’yi saçma bir “meşruiyet” tartışmasının içine itenler kendi gündemlerini CHP’nin gündemi haline getirmekten vazgeçmelidir. CHP kimsenin egolarını tatmin etmek zorunda değildir. Özgür Özel de hiç kimseyi ikna etmeyen gerekçelerin arkasına sığınmaktan artık vazgeçmelidir.