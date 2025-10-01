Menü Kapat
17°
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Ekrem İmamoğlu talimat verdi iddiası! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP katılmayacak

TBMM'de yeni yasama yılı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları ile başlayacak. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre; CHP Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile, yeni yasama yılının açılış programına katılmayacak. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu talimat verdi iddiası! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP katılmayacak
'nde () yeni yasama yılı bugün başlıyor. TBMM'de açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı gerçekleştirecek. Ancak iddialara göre; grubu açılış programına katılmayacak.

Ekrem İmamoğlu talimat verdi iddiası! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP katılmayacak

Gazeteci , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; CHP'nin TBMM'ye gitmeyeceğini ve bu kararın arkasında 'nun olduğunu iddia etti.

Ekrem İmamoğlu talimat verdi iddiası! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP katılmayacak

İşte Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamaları:

"CHP YÖNETİLMİYOR, SAVRULUYOR!"

CHP Genel Başkanı , geçen yıl bugün meclis açılırken Cumhurbaşkanı- AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta karşılanması talimatını verdi.Ayağa kalkmak istemeyen CHP'li vekiller ise"bozguncu" ilan edildi.Bu yıl ise "eş genel başkan" olma heveslisi İmamoğlu'nun talimatı üzerine "CHP'liler meclise girmeyecek" deniyor.CHP yönetilmiyor; savruluyor!

BU KARAR CHP'YE KAYBETTİRİR!

CHP, TBMM'yi kuran partidir. TBMM, Erdoğan'ın da Özel'in de İmamoğlu'nun da değil milletindir. CHP meclise küsemez. TBMM'nin açılışına katılmamak CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir.

Ekrem İmamoğlu talimat verdi iddiası! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP katılmayacak

"CHP, KİMSENİN EGOLARINI TATMİN ETMEK ZORUNDA DEĞİL!"

CHP milletvekilleri ile istişare bile edilmeyen bu karar yanlıştır. CHP'yi saçma bir "meşruiyet" tartışmasının içine itenler kendi gündemlerini CHP'nin gündemi haline getirmekten vazgeçmelidir. CHP kimsenin egolarını tatmin etmek zorunda değildir. Özgür Özel de hiç kimseyi ikna etmeyen gerekçelerin arkasına sığınmaktan artık vazgeçmelidir.

