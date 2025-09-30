Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'de tekrar mazbata alan Özgür Çelik'le ilgili ses getirecek iddia: 'Mahkeme bu kararı alacak' diye duyurdu

Mahkeme kararıyla iptal edilen CHP İstanbul İl Kongresi nedeniyle görevden alınan ancak YSK'nın olur vermesiyle yenilenen kongreyle tekrar mazbatasını alan Özgür Çelik hakkında TGRT Haber'de Barış Yarkadaş'tan önemli bir açıklama geldi. Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş mahkemenin cuma günü toplanacağını söyleyerek "Muhtemelen mazbata iptal edilecek." dedi. Yarkadaş ayrıca Çelik'le ilgili kritik bir soru sordu.

TGRT Haber'in ilgiyle izlenen programı Taksim Meydanı'nda 'de Kurultay Davası süreci ve öncesinde iptal edilen ve mahkemenin kararına rağmen 'nın olur vermesiyle yenilenen İstanbul İl Kongresi konuşuldu.

"CHP'DE 2 İSTANBUL İL BAŞKANI MI VAR?"

Mahkemenin görevden aldığı ve yerine Gürsel Tekin'i görevlendirdiği 'in kongrede tekrar seçilmesi sonrasında İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasıyla CHP'de adeta "2 tane İstanbul İl Başkanı mı var?" sorusu ortaya çıktı.

Canlı yayında konu hakkında önemli bir değerlendirmede bulunan , Özgür Çelik'in mazbatasının iptal edileceğini öne sürdü.

CHP'de tekrar mazbata alan Özgür Çelik'le ilgili ses getirecek iddia: 'Mahkeme bu kararı alacak' diye duyurdu

"YSK İSTANBUL-ANKARA ÇEKİŞMESİNİN YANSIMASIYLA GÖRÜŞ BİLDİRDİ"

CHP Genel Merkezi'nin hukukun arkasından dolanarak Olağanüstü Kongre yaptığını söyleyen Yarkadaş "YSK, İstanbul ve Ankara arasındaki yargı çekişmesinin bir tezahürü olarak hiç alanında olmayan bir konuda açıklama yaptı." diyerek "Aslında YSK, karar değil, görüş açıkladığını söyledi. CHP'deki arkadaşlar biz Özgür Çelik'i seçtik deyip bir de mazbata aldılar." ifadelerini kullandı.

CHP'de tekrar mazbata alan Özgür Çelik'le ilgili ses getirecek iddia: 'Mahkeme bu kararı alacak' diye duyurdu

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma günü 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbire ilişkin bir ön inceleme yapacak, muhtemelen mazbatayı iptal edecek."

CHP'nin yenilediği kongrede delegesini değiştirmediğine işaret eden Yarkadaş "Sorunlu olan delegeyle kendi kafana göre Genel Merkez'den yetki yazmışsın, oradan da gelip bir kongre yapmışsın. Özgür Çelik, şimdi İl Başkanlığı'nın nasıl parasını kullanacak?" diye sordu.

