CHP'de tekrar mazbata alan Özgür Çelik'le ilgili ses getirecek iddia: 'Mahkeme bu kararı alacak' diye duyurdu

TGRT Haber'in ilgiyle izlenen programı Taksim Meydanı'nda CHP'de Kurultay Davası süreci ve öncesinde iptal edilen ve mahkemenin kararına rağmen YSK'nın olur vermesiyle yenilenen İstanbul İl Kongresi konuşuldu.

"CHP'DE 2 İSTANBUL İL BAŞKANI MI VAR?"

Mahkemenin görevden aldığı ve yerine Gürsel Tekin'i görevlendirdiği Özgür Çelik'in kongrede tekrar seçilmesi sonrasında İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasıyla CHP'de adeta "2 tane İstanbul İl Başkanı mı var?" sorusu ortaya çıktı.

Canlı yayında konu hakkında önemli bir değerlendirmede bulunan Barış Yarkadaş, Özgür Çelik'in mazbatasının iptal edileceğini öne sürdü.

"YSK İSTANBUL-ANKARA ÇEKİŞMESİNİN YANSIMASIYLA GÖRÜŞ BİLDİRDİ"

CHP Genel Merkezi'nin hukukun arkasından dolanarak Olağanüstü Kongre yaptığını söyleyen Yarkadaş "YSK, İstanbul ve Ankara arasındaki yargı çekişmesinin bir tezahürü olarak hiç alanında olmayan bir konuda açıklama yaptı." diyerek "Aslında YSK, karar değil, görüş açıkladığını söyledi. CHP'deki arkadaşlar biz Özgür Çelik'i seçtik deyip bir de mazbata aldılar." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma günü 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbire ilişkin bir ön inceleme yapacak, muhtemelen mazbatayı iptal edecek."

CHP'nin yenilediği kongrede delegesini değiştirmediğine işaret eden Yarkadaş "Sorunlu olan delegeyle kendi kafana göre Genel Merkez'den yetki yazmışsın, oradan da gelip bir kongre yapmışsın. Özgür Çelik, şimdi İl Başkanlığı'nın nasıl parasını kullanacak?" diye sordu.