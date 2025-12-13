Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Otomobil tırın dorsesine preslendi! Sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Bartın'da otomobil kırmızı ışıkta duran tırın dorsesine hızla gelen otomobil adete saplandı. Preslenen araçta sıkışan sürücü kurtarılırken, ekipler aracı dorseden ayırdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 00:55

Gölbucağı Kavşağı'nda şehir merkezi istikametine seyir eden S.T. idaresindeki , kırmızı ışıkta duran K.D idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobilin ön kısmında büyük hasar görürken, sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazanın ardından aracın kornası da takılı kaldı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması yürütürken, korna sesini de kesmeye çalıştı. Ekipler zaman zaman yeniden çalan korna sesini kesmeyi başarırken, uzun uğraşlar sonucu da araçta sıkışan sürücü de araçtan çıkarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü S.T, sedye ile ambulansa götürülerek, ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

ETİKETLER
#Otomobil
#tır
#bartın
#Kazayurtarima
#Sıkışan Sürücü
#Yaşam
