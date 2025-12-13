Otomobil tırın dorsesine preslendi! Sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kategoriler
Bartın Gölbucağı Kavşağı'nda şehir merkezi istikametine seyir eden S.T. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta duran K.D idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobilin ön kısmında büyük hasar görürken, sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazanın ardından aracın kornası da takılı kaldı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması yürütürken, korna sesini de kesmeye çalıştı. Ekipler zaman zaman yeniden çalan korna sesini kesmeyi başarırken, uzun uğraşlar sonucu da araçta sıkışan sürücü de araçtan çıkarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü S.T, sedye ile ambulansa götürülerek, ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.