Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Henry Onyekuru eski günlerini aratıyor: Gençlerbirliği'nde çarpıcı istatistik!

Gençlerbirliği'nin sürpriz transferi Henry Onyekuru, Ankaralı futbolseverlere hayal ettirdiklerinin hiçbirini gerçekleştiremiyor. Zira geçtiğimiz yaz Gençlerbirliği'ne imza atan Henry Onyekuru, şu ana kadar ki performansıyla büyük hayal kırıklığı oldu ve beklentileri karşılayamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Henry Onyekuru eski günlerini aratıyor: Gençlerbirliği'nde çarpıcı istatistik!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 00:49

Gençlerbirliği Süper Lig'de zor dönemlerden geçerken, Henry Onyekuru da performansıyla tezat bir duruma sebep oldu. Halihazırdaki takımın yıldız isimlerinden olarak görülen 28 yaşındaki Nijeryalı, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Henry Onyekuru eski günlerini aratıyor: Gençlerbirliği'nde çarpıcı istatistik!

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HENRY ONYEKURU KRİTİĞİ

2025 Temmuz'unda Henry Onyekuru ile 2 yıllık kontrat imzalayan Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk yarısında yetenekli hücumcudan faydalanamadı. Şu ana kadar 11 maçta kısmi sürelerle oyuna dahil olan Henry Onyekuru, bu sezon sadece 159 dakika sahada kaldı ve hiçbir skor üretemedi.

Henry Onyekuru eski günlerini aratıyor: Gençlerbirliği'nde çarpıcı istatistik!

SUUDİ ARABİSTAN SONRASI TOPARLANAMADI

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'dan ayrıldıktan sonra Ankara temsilcisine transfer olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in temposuna ayak uydurmakta zorluk çekti ve ligin ilk yarısında kırmızı siyahlılara katkı sağlayamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

HENRY ONYEKURU TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNAMIŞTI?
Sol kanat oyuncusu; ülkemizde Galatasaray, Adana Demirspor ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mohamed Salah transferi: Dev hamle!
Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.