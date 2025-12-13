Henry Onyekuru eski günlerini aratıyor: Gençlerbirliği'nde çarpıcı istatistik!

Gençlerbirliği Süper Lig'de zor dönemlerden geçerken, Henry Onyekuru da performansıyla tezat bir duruma sebep oldu. Halihazırdaki takımın yıldız isimlerinden olarak görülen 28 yaşındaki Nijeryalı, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HENRY ONYEKURU KRİTİĞİ

2025 Temmuz'unda Henry Onyekuru ile 2 yıllık kontrat imzalayan Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk yarısında yetenekli hücumcudan faydalanamadı. Şu ana kadar 11 maçta kısmi sürelerle oyuna dahil olan Henry Onyekuru, bu sezon sadece 159 dakika sahada kaldı ve hiçbir skor üretemedi.

SUUDİ ARABİSTAN SONRASI TOPARLANAMADI

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'dan ayrıldıktan sonra Ankara temsilcisine transfer olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in temposuna ayak uydurmakta zorluk çekti ve ligin ilk yarısında kırmızı siyahlılara katkı sağlayamadı.