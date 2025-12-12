UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: En iyi takımımız 40. sırada!

Galatasaray ile Samsunspor'un mağlup olduğu haftada, Avrupa'da kazanan tek takımımız Fenerbahçe olmuştu. UEFA, zorlu müsabakalar sonrasında puan durumunda güncelleme yaptı ve yeni sıralamayı açıkladı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10

Real Madrid - 131.500 Bayern Münih - 124.250 Inter - 121.250 Manchester City - 117.750 Liverpool - 115.500 Paris Saint Germain - 109.500 Borussia Dortmund - 98.750 Bayer Leverkusen - 98.250 Barcelona - 96.250 Arsenal - 93.000

TEMSİLCİLERİMİZİN SIRALAMALARI

40. Fenerbahçe

46. Galatasaray

94. Başakşehir

115. Beşiktaş

145. Sivasspor

157. Trabzonspor

171. Samsunspor

172. Adana Demirspor

173. Konyaspor