UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: En iyi takımımız 40. sırada!

Galatasaray ile Samsunspor'un mağlup olduğu haftada, Avrupa'da kazanan tek takımımız Fenerbahçe olmuştu. UEFA, zorlu müsabakalar sonrasında puan durumunda güncelleme yaptı ve yeni sıralamayı açıkladı.
40. Fenerbahçe
46. Galatasaray
94. Başakşehir
115. Beşiktaş
145. Sivasspor
157. Trabzonspor
171. Samsunspor
172. Adana Demirspor
173. Konyaspor