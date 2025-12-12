Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Liderin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 23:26

Antalyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahaya çıkıyor. 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçında, hakem olarak Ali Yılmaz düdük çalacak.

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ANTALYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli.

https://x.com/Antalyaspor/status/1999544547655766166?s=20

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, İlkay, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1999531199501418656?s=20

GALATASARAY VE ANTALYASPOR'DA GENEL PERFORMANSLAR

Galatasaray; geride kalan 15 müsabakada 36 puana ulaşarak haftaya lider başlarken, Antalyaspor ise şu ana kadar topladığı 15 puanla 13. sırada yer aldı. İlave olarak da sarı kırmızılı ekip; bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda genel olarak başarılı bir grafik sergilerken, son iki deplasman maçında ise puanlar kaybetti.

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA KRİTİK VİRAJ

Ara transfer dönemi öncesinde hata yapmak istemeyen ve liderliğini korumayı hedefleyen Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında galip gelmeyi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek.

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray’da karşılaşma öncesinde önemli eksikler var. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın; Antalyaspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Bunun yanı sıra bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da maç kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRI

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Esasen ise iki yıldız oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde 17. haftada oynanacak olan Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ANTALYASPOR'DA SORU İŞARETLERİ

Emre Belözoğlu sonrasında Erol Bulut'u takımın başına geçiren Antalyaspor, şu an için istediği çıkışı yakalayamadı ve 4 maçtır da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VE ANTALYASPOR ARASINDAKİ KADRO DEĞERİ FARKI NE KADAR?
Sarı kırmızılılar, rakibine oranla yaklaşık 10 kat daha fazla yatırım yapmış durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Domenico Tedesco'ya mesaj: "Fenerbahçe cezayı yer"
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.