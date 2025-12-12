Galatasaray Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Antalyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahaya çıkıyor. 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçında, hakem olarak Ali Yılmaz düdük çalacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, İlkay, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

GALATASARAY VE ANTALYASPOR'DA GENEL PERFORMANSLAR

Galatasaray; geride kalan 15 müsabakada 36 puana ulaşarak haftaya lider başlarken, Antalyaspor ise şu ana kadar topladığı 15 puanla 13. sırada yer aldı. İlave olarak da sarı kırmızılı ekip; bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda genel olarak başarılı bir grafik sergilerken, son iki deplasman maçında ise puanlar kaybetti.

GALATASARAY'DA KRİTİK VİRAJ

Ara transfer dönemi öncesinde hata yapmak istemeyen ve liderliğini korumayı hedefleyen Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında galip gelmeyi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray’da karşılaşma öncesinde önemli eksikler var. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın; Antalyaspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Bunun yanı sıra bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da maç kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRI

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Esasen ise iki yıldız oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde 17. haftada oynanacak olan Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ANTALYASPOR'DA SORU İŞARETLERİ

Emre Belözoğlu sonrasında Erol Bulut'u takımın başına geçiren Antalyaspor, şu an için istediği çıkışı yakalayamadı ve 4 maçtır da galibiyet sevinci yaşayamadı.