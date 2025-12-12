Emre Belözoğlu beraberliklerle başladı: Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Kasımpaşa ile Gençlerbirliği 0-0'lık skorla puanları paylaştı. İstanbul ekibi; bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltirken, Ankara temsilcisi de puanını 15 yaptı. İlave olarak da Emre Belözoğlu, yeni takımıyla çıktığı iki maçta da berabere kalmış oldu. Esasen ise genç hoca, geçen hafta da Kocaelispor deplasmanında golsüz beraberlik yaşamıştı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil.

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang.

Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa).