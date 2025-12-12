Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Emre Belözoğlu beraberliklerle başladı: Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı!

Emre Belözoğlu yönetiminde; Trendyol Süper Lig'de ikinci maçına çıkan Kasımpaşa, yine berabere kaldı. Mavi beyazlılar, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Emre Belözoğlu beraberliklerle başladı: Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Kasımpaşa ile Gençlerbirliği 0-0'lık skorla puanları paylaştı. İstanbul ekibi; bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltirken, Ankara temsilcisi de puanını 15 yaptı. İlave olarak da Emre Belözoğlu, yeni takımıyla çıktığı iki maçta da berabere kalmış oldu. Esasen ise genç hoca, geçen hafta da Kocaelispor deplasmanında golsüz beraberlik yaşamıştı.

Emre Belözoğlu beraberliklerle başladı: Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı!

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil.

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang.

Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa).

Emre Belözoğlu beraberliklerle başladı: Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
