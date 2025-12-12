Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Anadolu Efes'te yeni dönem başladı: Kritik değişiklik!

Anadolu Efes, Igor Kokoskov ayrılığı sonrasındaki koç arayışlarını sonlandırdı. An itibarıyla mavi beyazlılar, İspanyol çalıştırıcı Pablo Laso ile el sıkıştı ve deneyimli koçu sezon listesine ekledi.

Anadolu Efes'te yeni dönem başladı: Kritik değişiklik!
Burak Ayaydın
12.12.2025
12.12.2025
'te Pablo Laso dönemi başladı. Igor Kokoskov'un sıkıntılı performansı sonrasında yeni bir hamle yapan İstanbul ekibi, Türkiye Federasyonu (TBF) listesine İspanyol teknik adamı ekledi.

Anadolu Efes'te yeni dönem başladı: Kritik değişiklik!

ANADOLU EFES'TEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sezonun geri kalanında yeniden ivme kazanmak amacıyla Pablo Laso ile anlaşan Anadolu Efes'in, yakın zamanda bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Ayrıca da Pablo Laso, 2022'de Real Madrid'den ayrılmış ve sırasıyla Bayern Münih ile Baskonia'yı çalıştırmıştı. İlave olarak da deneyimli İspanyol, 11 sene çalıştığı Real Madrid ile 2 kez şampiyonluğu yaşamıştı.

Anadolu Efes'te yeni dönem başladı: Kritik değişiklik!

IGOR KOKOSKOV'UN ANADOLU EFES İLE EUROLEAGUE PERFORMANSI NASILDI?

Son mücadelede Monaco'ya farklı kaybeden Igor Kokoskov, sezon genelinde ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15. sırada konumlanmıştı.

Anadolu Efes'te yeni dönem başladı: Kritik değişiklik!

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLU EFES MONACO'DAN KAÇ FARK YEDİ?
Temsilcimiz, Fransa deplasmanında 102-66 kaybetmişti.
#Basketbol
#Basketbol
#anadolu efes
#euroleague
#Pablo Laso
#Igor Kokoskov
#Spor
