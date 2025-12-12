Anadolu Efes'te yeni dönem başladı: Kritik değişiklik!

Anadolu Efes'te Pablo Laso dönemi başladı. Igor Kokoskov'un sıkıntılı performansı sonrasında yeni bir hamle yapan İstanbul ekibi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) listesine İspanyol teknik adamı ekledi.

ANADOLU EFES'TEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sezonun geri kalanında yeniden ivme kazanmak amacıyla Pablo Laso ile anlaşan Anadolu Efes'in, yakın zamanda bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Ayrıca da Pablo Laso, 2022'de Real Madrid'den ayrılmış ve sırasıyla Bayern Münih ile Baskonia'yı çalıştırmıştı. İlave olarak da deneyimli İspanyol, 11 sene çalıştığı Real Madrid ile 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

IGOR KOKOSKOV'UN ANADOLU EFES İLE EUROLEAGUE PERFORMANSI NASILDI?

Son mücadelede Monaco'ya farklı kaybeden Igor Kokoskov, sezon genelinde ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15. sırada konumlanmıştı.