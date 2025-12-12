Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tanju Özcan, Kutsal Topraklar'dan Cuma mesajı gönderdi: 'Rabbim herkese buraya gelebilmesini nasip etsin'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ibadeti için bulunduğu kutsal topraklardan, Kabe manzaralı bir video yayınlayarak vatandaşların cuma gününü kutladı. Özcan, mesajında herkesin bu duyguyu yaşamasını diledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 20:34

ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Belediye Başkanı , 'den yayımladığı videolu mesajla vatandaşların cuma gününü kutladı. Özcan, "Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan" dedi.

Tanju Özcan, Kutsal Topraklar'dan Cuma mesajı gönderdi: 'Rabbim herkese buraya gelebilmesini nasip etsin'

'HERKESİN CUMASI MÜBAREK OLSUN'

Hafta başında umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden Başkan Özcan, sosyal medya hesabından 'de çektiği videoyu paylaştı. Yatsı namazını Kabe'de kıldığını belirten Özcan, huzur bulduğunu ifade etti. Özcan, "Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun. Biz mümkün olduğu kadar herkes için dua etmeye çalıştık. Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan" diyerek, "Gelip bu duyguyu yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, Kutsal Topraklar'dan Cuma mesajı gönderdi: 'Rabbim herkese buraya gelebilmesini nasip etsin'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilerle ilgili davadaki yasak kalkınca umre biletini alıp helallik istedi
Umre ziyaretinde ikinci kafile yurda döndü
ETİKETLER
#bolu
#tanju özcan
#mekke
#kabe
#umre
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.