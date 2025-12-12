Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği başladı. La Liga'daki futbolcuların bonservislerini yenileyen Transfermarkt, Arda Güler'in 60 milyon Euro değerindeki transfer bedelini tam %50 arttırdı ve 90 milyon Euroya çıkardı. Bu güncellemeyle birlikte Arda Güler, Kenan Yıldız'ı da geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip olmuş oldu.
1 - Arda Güler | 90 Milyon Euro
2 - Kenan Yıldız | 75 Milyon Euro
3 - Can Uzun | 45 Milyon Euro
4 - Orkun Kökçü | 28 Milyon Euro
5 - Ferdi Kadıoğlu | 28 Milyon Euro
6 - Hakan Çalhanoğlu | 25 Milyon Euro
7 - Barış Alper Yılmaz | 25 Milyon Euro
8 - Kerem Aktürkoğlu | 23 Milyon Euro
9 - Yunus Akgün | 15 Milyon Euro
10 - Uğurcan Çakır | 15 Milyon Euro