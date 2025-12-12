Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği başladı. La Liga'daki futbolcuların bonservislerini yenileyen Transfermarkt, Arda Güler'in 60 milyon Euro değerindeki transfer bedelini tam %50 arttırdı ve 90 milyon Euroya çıkardı. Bu güncellemeyle birlikte Arda Güler, Kenan Yıldız'ı da geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip olmuş oldu.

EN PAHALI 10 TÜRK FUTBOLCU

1 - Arda Güler | 90 Milyon Euro

2 - Kenan Yıldız | 75 Milyon Euro

3 - Can Uzun | 45 Milyon Euro

4 - Orkun Kökçü | 28 Milyon Euro

5 - Ferdi Kadıoğlu | 28 Milyon Euro

6 - Hakan Çalhanoğlu | 25 Milyon Euro

7 - Barış Alper Yılmaz | 25 Milyon Euro

8 - Kerem Aktürkoğlu | 23 Milyon Euro

9 - Yunus Akgün | 15 Milyon Euro

10 - Uğurcan Çakır | 15 Milyon Euro