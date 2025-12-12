Menü Kapat
Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

Arda Güler'in güncel piyasa değerinde büyük bir artış yaşandı. La Liga'nın güncelleme aldığı süreçte, Arda Güler de tam 30 milyon Euro değer kazandı ve Türk yıldızlar arasında zirveye yerleşti.

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!
Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği başladı. La Liga'daki futbolcuların bonservislerini yenileyen Transfermarkt, Arda Güler'in 60 milyon Euro değerindeki transfer bedelini tam %50 arttırdı ve 90 milyon Euroya çıkardı. Bu güncellemeyle birlikte Arda Güler, Kenan Yıldız'ı da geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip olmuş oldu.

EN PAHALI 10 TÜRK FUTBOLCU

1 - Arda Güler | 90 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

2 - Kenan Yıldız | 75 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

3 - Can Uzun | 45 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

4 - Orkun Kökçü | 28 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

5 - Ferdi Kadıoğlu | 28 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

6 - Hakan Çalhanoğlu | 25 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

7 - Barış Alper Yılmaz | 25 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

8 - Kerem Aktürkoğlu | 23 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

9 - Yunus Akgün | 15 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

10 - Uğurcan Çakır | 15 Milyon Euro

Arda Güler'de 90 milyon Euro kritiği: Resmen rekor!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER REAL MADRID'E TRANSFER OLURKEN DEĞERİ NE KADARDI?
Yıldız orta saha, o dönemlerde 15 milyon Euro civarlarında analiz edilmişti.
Galatasaray'da Mohamed Salah transferi: Dev hamle!
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!
