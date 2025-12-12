Kartal'da şok eden olay: Evsizim diyen şahıs bekçinin silahına uzandı

İstanbul Kartal'daki Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'nde 11 Aralık günü saat 20.15 sıralarında müracaatçı olarak gelen 28 yaşındaki bir şahıs, kalacak yer talebinde bulunduktan hemen sonra bekçiye ait beylik silahını almaya kalkıştı. 28 yaşındaki S.Ö. isimli şahıs merkeze gelerek kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle otele yerleşmek istediğini beyan etti. Şahsa yardımcı olunması için yönlendirme çalışmaları yapıldığı sırada S.Ö., çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan kişiye ait beylik silahını almaya çalıştı. Yaşanan olay üzerine saldırgana, polis merkezinde görevli personeller müdahale etti. Konuya ilişkin adli işlemler başlatılırken, S.Ö. tedavi altına alınmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.