Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Son Dakika! 4 gündür basına görüntü vermiyordu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İran basınında yayımlanan haberlerde Netanyahu’nun son saldırılarda hedef alınmış olabileceği ileri sürüldü.

NETANYAHU SON DAKİKA HABERLERİ

İran basınında yer alan haberlerde, İran’ın İsrail’e düzenlediği misilleme saldırılarında Tel Aviv’deki bazı stratejik noktaların vurulduğu ileri sürüldü. Haberlere göre saldırılar sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bulunduğu bölgenin de hedef alınmış olabileceği iddia edildi. İran’ın yarı resmi haber ajanslarından Tesnim’de yayımlanan haberde, Netanyahu’nun akıbetine ilişkin ciddi soru işaretlerinin bulunduğu ileri sürülürken, saldırılar sırasında ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak söz konusu iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı da aynı haberlerde yer aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan bir paylaşımda ise Netanyahu’nun pazartesi gecesi Ulusal Sağlık Komuta Merkezi’ni ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşımda Netanyahu’nun ziyaret sırasında “Henüz işimiz bitmedi” dediği aktarıldı. İranlı kaynaklar ise buna rağmen son paylaşılan video üzerinden yaklaşık üç gün geçmesini gündeme taşıdı. İran basın kuruluşları bu sebeple “Netanyahu öldü” iddialarını sürdürmeye devam ediyor.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İran basınında yayımlanan haberlerde Netanyahu’nun son saldırılar sırasında hedef alınmış olabileceği ve ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Bu iddiaların dayanağı olarak Tel Aviv’deki bazı stratejik noktaların vurulduğuna dair haberler ve saldırıların Netanyahu’nun bulunduğu bölgeyi kapsayabileceğine dair değerlendirmeler yer aldı. Ancak bu iddialar şu ana kadar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı ve resmi makamlar tarafından doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

İran basınında yer alan iddialar yalnızca Netanyahu ile sınırlı kalmadı. Haberlere göre İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de İran’ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği ancak bu bilginin kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü. Ayrıca Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu’nun evine düzenlenen bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Bu iddiaların da resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

NETANYAHU YAŞIYOR MU?

Netanyahu hakkında ortaya atılan iddiaların en önemli dayanaklarından biri olarak son günlerde kamuoyunda görünmemesi gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre Netanyahu’nun son görüntülerinin basına yansımasının üzerinden yaklaşık dört gün geçti. Normal şartlarda düzenli şekilde video mesaj paylaşan Netanyahu’nun son üç gündür sosyal medya hesaplarında görüntü yayımlamaması da tartışmaları büyüttü.