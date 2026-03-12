CENTCOM'dan İran'a hava darbesi: Askeri jetlerinin vurulma anlarını paylaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki askeri hareketliliğe dair yayımladığı son bildiride, İran kaynaklı tehditlerin yalnızca savunma hattıyla sınırlı kalmayıp aktif operasyonlarla sistematik olarak ortadan kaldırıldığını duyurdu. "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ABD operasyonlarının Tahran'ın askeri kapasitesini doğrudan hedef aldığı vurgulandı. CENTCOM tarafından servis edilen görüntülerde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hassas hava saldırılarıyla pistlerde ve hangarlarda imha edildiği anlar kaydedildi.