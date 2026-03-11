Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İran'da 175 kişinin öldüğü ilkokul saldırısıyla ilgili incelemede sorumlu ABD çıktı

ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırısının ilk gününde ilkokula düzenlenen ve çoğu çocuk en az 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hangi ülke tarafından yapıldığı netleşmeye başladı. İlk incelemede olayın, ABD ordusunun yaptığı hedefleme hatasından kaynaklandığı öne sürüldü.

İran'da 175 kişinin öldüğü ilkokul saldırısıyla ilgili incelemede sorumlu ABD çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
21:36
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
21:36

merkezli New York Times gazetesi, ABD'li yetkililer ve 28 Şubat'ta 'ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nun vurulduğu saldırıya ilişkin incelemenin ilk tespitlerinden haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçladığı saldırıya ilişkin ilk bulgulara göre, olayın ABD ordusunun yaptığı hedefleme hatasından kaynaklanmış olabileceğini ortaya koydu. Tespitler, ABD ordusunun saldırı sırasında okul binasının eskiden bir parçası olduğu, bitişikteki İran üssüne yönelik saldırı gerçekleştirdiğine işaret etti.

KONUMLA İLGİLİ GÜNCEL OLMAYAN BİLGİLER GÖNDERİLDİ

İnceleme hakkında bilgi sahibi olan yetkililere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki () subaylar, saldırıda kullanılan hedef koordinatlarını ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı eski verileri kullanarak oluşturdu. İncelemeyi yürüten yetkililer, güncel olmayan verilerin CENTCOM'a nasıl gönderildiği ya da Savunma İstihbarat Ajansı'nın nasıl olup da güncel olmayan bilgilere sahip olduğunu henüz gerekçelendiremedi.

İran'da 175 kişinin öldüğü ilkokul saldırısıyla ilgili incelemede sorumlu ABD çıktı

Yetkililer, okulun yanlış bir şekilde hedef alınmasında yapay zeka modelleri ve veri analiz programlarının rol oynayıp oynamadığını da araştırıyor. Yetkililer, bunların henüz ilk tespitler olduğuna dikkat çekerek, güncel olmayan bilgilerin neden yeniden teyit edilmediğine ilişkin soruların halen yanıt beklediğini belirtti.

OKUL İRAN ORDUSUNUN BİNALARIYLA AYNI BLOKTAYDI

Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu, ABD saldırılarının başlıca hedeflerinden biri olan İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'na ait binalarla aynı blokta bulunuyordu. Okulun bulunduğu alan, başlangıçta söz konusu üssün bir parçasıydı. İncelemeye ilişkin bilgi sahibi olan yetkililer, binanın her zaman okul olarak kullanılmadığını, ancak okulun bu alanda tam olarak ne zaman faaliyete geçtiğinin net olmadığını söyledi.

New York Times gazetesinin gerçekleştirdiği görsel inceleme ise, okulun bulunduğu binanın 2013 ve 2016 yılları arasında askeri üsten çitlerle ayrıldığını gösterdi. Uydu görüntülerinde ayrıca binanın yakınında daha önce bulunan gözetleme kulelerinin kaldırıldığı, okula üç ayrı giriş açıldığı, spor sahası dahil olmak üzere asfalt üzerine oyun alanları çizildiği ve duvarların mavi ve pembe renklere boyandığı görüldü.

İran'da 175 kişinin öldüğü ilkokul saldırısıyla ilgili incelemede sorumlu ABD çıktı

Saldırının sorumluluğunun ABD'de olduğunun tespit edilmesinin, saldırıda kullanılan Tomahawk füzesine sahip olan tek tarafın ABD olması nedeniyle büyük ölçüde beklenen bir durum olduğu ifade ediliyor. İranlı yetkililer, saldırıda çoğu çocuk, 175 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

"GÖRDÜKLERİME DAYANARAK BUNU İRAN YAPTI"

ABD yönetimi, konuya ilişkin açıklamalarında ABD ordusunun sivilleri hedef almadığını vurgulayarak İran'ı suçlamıştı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gördüklerime dayanarak, bana göre bunu İran yaptı. Bildiğiniz gibi İran mühimmatlarının hassasiyeti çok düşük. İsabet oranları hiç yok. Bunu İran yaptı" demişti.
Trump ayrıca, yanlış bir şekilde İran'ın da Tomahawk füzelerine sahip olabileceğini iddia etmiş fakat soruşturmanın sonucunu kabul edeceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, incelemeye ait ilk bulguların yayınlanmasının ardından konuya ilişkin olarak, "New York Times'ın haberinde de kabul edildiği gibi, inceleme halen devam ediyor" dedi.

Çocuklarla dolu bir okula yapılan saldırının, ABD tarihindeki en ağır askeri hatalardan biri olarak kayda geçmesi bekleniyor.

