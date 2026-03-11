Menü Kapat
Bayer Leverkusen Arsenal maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

Bayer Leverkusen Arsenal canlı hangi kanalda belli oldu. Leverkusen - Arsenal maç kadrosu, netleşmeye başladı. Bayer Leverkusen ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya’da karşı karşıya geliyor. BayArena’da oynanacak karşılaşma, 2025/26 sezonunun eleme aşamasındaki kritik eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Alman temsilcisi lig aşamasını 16. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Olympiacos’u eleyerek son 16’ya yükselirken, İngiliz ekibi Arsenal ise lig aşamasını 8 maçta 8 galibiyet alarak lider tamamladı ve doğrudan bu tura kaldı. Leverkusen - Arsenal nerede izlenir? İşte Bayer Leverkusen Arsenal canlı maç yayını bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 20:04

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen sahasında Arsenal’i konuk edecek. BayArena’daki mücadele, iki takımın Avrupa arenasındaki iddiası açısından büyük önem taşıyor.

LEVERKUSEN - ARSENAL İSTATİSTİKLERİ

Arsenal, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasını kusursuz bir performansla tamamladı. İngiliz temsilcisi oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puan topladı ve turnuvayı zirvede bitirdi. Bu süreçte 23 gol atan Arsenal, kalesinde yalnızca 4 gol gördü ve +19 averaj yakaladı. Avrupa’da oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ekip, turnuvadaki en uzun galibiyet serilerinden birini elinde bulunduruyor.

Bayer Leverkusen ise lig aşamasını 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puanla 16. sırada tamamladı. Alman temsilcisi 13 gol atarken 14 gol yedi. Sonrasında oynanan play-off turunda Olympiacos’u eleyerek son 16’ya adını yazdırdı. Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerine karşı son dönemde oynadığı 7 maçın sadece birini kaybeden Leverkusen, evinde oynadığı son 19 Avrupa maçında ise 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

BAYER LEVERKUSEN ARSENAL CANLI İZLE

Almanya’da oynanacak karşılaşma, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk ayağı olarak programda yer alıyor. BayArena’daki mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takım da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Müsabaka Türkiye’de internet tabanlı yayın platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Platforma üye olan kullanıcılar, yayınlarının yer aldığı bölümden maçı canlı yayın üzerinden izleyebiliyor. Yayınlar mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen uygulama ve web sitesi aracılığıyla takip ediliyor.

LEVERKUSEN - ARSENAL MAÇ KADROSU

Takımların muhtemel 11’leri şöyle:

Bayer Leverkusen: Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo, Maza, Terrier, Kofane.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyokeres.

LEVERKUSEN - ARSENAL NEREDE İZLENİR?

Bayer Leverkusen ile Arsenal arasında oynanacak mücadele Türkiye’de dijital yayın platformu üzerinden takip edilebilecek. Platformun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturulduktan sonra spor yayınlarının yer aldığı bölümden canlı yayınlara erişim sağlanabilecek.

Ayrıca bazı ülkelerde farklı spor kanalları üzerinden yayın planı bulunuyor. ABD’de TUDN, Belçika’da Play Sports 3, Finlandiya’da MTV Katsomo, Danimarka’da TV3 Sport ve Hırvatistan’da Arena Sport 2 HR kanalları karşılaşmayı yayın programına aldı.

BAYER LEVERKUSEN ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı Türkiye’de Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve platform üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Tabii platformuna kayıt işlemi internet sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla yapılabiliyor. Kullanıcılar üyelik oluşturduktan sonra spor bölümünden canlı yayınlara ulaşabiliyor ve karşılaşmaları HD kalitesinde takip edebiliyor.

