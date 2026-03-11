Akaryakıta çifte indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Orta Doğu'daki İsrail-ABD İran savaşının etkisiyle büyük dalgalanma yaşayan brent petrol fiyatları iç piyasalarda akaryakıta zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Bu çerçevede yeni haftada hemen her gün yukarı yönlü fiyat değişiklileri yaşayan akaryakıta perşembe indirimi geliyor.
Bu kapsamda yarın hem motorinde hem de benzin fiyatlarında indirim yaşanması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; 12.03.2026 perşembe gününden geçerli olmak üzere
Motorin grubunda 4,58 TL
Benzin grubunda 3 TL fiyat indirimi bekleniyor.
İndirimlerin %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktır.
Pompaya yansıyacak indirim tutarları:
Motorin grubunda 1,15 TL
Benzin grubunda 75 Kuruş şeklinde gerçekleşecek.
11 Mart Çarşamba'nın güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 61.11 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 60.95 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor: Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor.
KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.