İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı. İşte İstanbul'daki kura çekimiyle ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı. Kurum İstanbul'daki kura çekimi için bayramdan sonrasına işaret etti. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu.

Bakan Kurum, katıldığı kentsel dönüşüm etkinliğinde konu hakkında şunları söyledi:

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı

İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BAYRAMDAN SONRA

Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı

KURAYA KATILACAKLARIN LİSTESİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapan İstanbullular ''İstanbul'da kura çekimi ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu.

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

Liste internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

KATILAMAYANLARIN PARASI İADE EDİLECEK

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlardan 5 bin TL başvuru ücretleri alınmıştı. Kura çekimlerinin sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru ücretleri geri iade ediliyor. Vatandaşlar kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 5 iş günü içerisinde başvuru paralarını bankalar aracılığıyla iade alacaklar. Vatandaşlar başvurularını hangi bankadan yaptıysa, o banka aracılığıyla iadelerini alabilecekler.

