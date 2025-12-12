Sultangazi'de korku dolu anlar! Alevlerden kaçmaya çalışırken böyle düştü

İstanbul Sultangazi ilçesindeki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın üst katlarında ailesiyle birlikte ikamet eden yabancı uyruklu bir vatandaş, alevlerden kurtulma umuduyla binanın dış cephesindeki su borusuna tutunarak aşağı katlara inmeye çalıştı. Ancak tutunduğu borunun dayanmaması sonucu aşağı düştüğü anlar çevredeki ve cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.