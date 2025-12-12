Menü Kapat
13°
Sacha Boey transferinde geri sayım!

Galatasaray sonrasında Bayern Münih'te aradığı bulamayan Sacha Boey için Fabrizio Romano'dan duyuru geldi. Ünlü spor gazetecisi, Sacha Boey transferinin gerçekleşeceği tarihi paylaştı.

Sacha Boey transferinde geri sayım!
Burak Ayaydın
12.12.2025
12.12.2025
'ın da yeniden etmek istediği , an itibarıyla İngiltere yolcusu. Ara transfer döneminde 'ten ayrılması beklenen Fransız savunmacı, rotasını 'e kırdı.

Sacha Boey transferinde geri sayım!

SACHA BOEY VE CRYSTAL PALACE ANLAŞMASI

ile ön anlaşmaya varan Sacha Boey, Avrupa'da pek çok takım tarafından takip ediliyor. Halihazırda ilk tercihini İngiltere'den yana kullanmak isteyen 25 yaşındaki bek, Crystal Palace'ı listenin başına yazmış durumda.

Sacha Boey transferinde geri sayım!

GALATASARAY'A OLUMLU YAKLAŞMAMIŞTI

Bayern Münih'teki kulübe sürecinin ardından Galatasaray'ın yeniden kendisine ulaştığı Sacha Boey, Süper Lig'e dönmek istemediğini belirtmişti.

SACHA BOEY'İN GALATASARAY KARİYERİ NASIL GEÇTİ?
Sarı kırmızılılar ile 83 maça çıkan Sacha Boey, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#premier lig
#bayern münih
#crystal palace
#sacha boey
#Spor
