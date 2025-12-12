Sacha Boey transferinde geri sayım!

Kategoriler
Galatasaray'ın da yeniden transfer etmek istediği Sacha Boey, an itibarıyla İngiltere yolcusu. Ara transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Fransız savunmacı, rotasını Premier Lig'e kırdı.
Crystal Palace ile ön anlaşmaya varan Sacha Boey, Avrupa'da pek çok takım tarafından takip ediliyor. Halihazırda ilk tercihini İngiltere'den yana kullanmak isteyen 25 yaşındaki bek, Crystal Palace'ı listenin başına yazmış durumda.
Bayern Münih'teki kulübe sürecinin ardından Galatasaray'ın yeniden kendisine ulaştığı Sacha Boey, Süper Lig'e dönmek istemediğini belirtmişti.