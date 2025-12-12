İki kardeş ve babaannelerini bıçakla öldürdü! Katil zanlısının savunması şoke etti

Zonguldak'ta merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşayan Erdeniz K.'nın kardeşi E.K., köy kahvesinde çıkan bir tartışma sonrası darp edildi. Olayın ardından başlayan husumet giderek büyüdü. 21 Temmuz tarihinde Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra eve dönüş yolunda E.K.'nin ağabeyi Erdeniz K. ile karşılaşınca olanlar oldu.

Çıkan kavgada Erdeniz K., iki kardeşi ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İlk müdahaleleri yapılan babaanne ve iki torunu, kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yakalanan zanlı Erdeniz K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KURTULMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Erdeniz K. hakim karşısına çıktı. Sanık Erdeniz K., kendisine yönelik ağır küfürler duyduğunu, saldırıya uğrayarak boğazının sıkıldığını bu sebeple kendisini savunduğunu öne sürdü. Maktuller Halil Can ve kardeşi Emirkan'ın kendisine saldırdığını savunan Erdeniz K., "Bıçakladığımı inkar etmiyorum. Ancak görüntülerde gözüktüğü üzere beni yere yatırıp boğmaya çalışıp saldırdılar, nefessiz kaldım ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" ifadelerine yer verdi

Duruşmada 12 tanık dinlenirken, görgü tanıklarından L.K., "Erdeniz evine girmeye çalışırken Halilcan boğazına yapıştı. Yere düşürüp duvara sıkıştırdı. ‘Halilcan yapma adam ölecek' diyerek çekmeye çalıştım. Halilcan bir hamleyle oradan kalkıp üstüne bakıp ‘ben bıçaklandım' deyip yere düştü. Ben kanı görünce feryat ettim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık ifadelerinin ardından söz alan Halil Can ve Emirkan'ın annesi Fatma Köroğlu ise "Erdeniz, kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, kalbinden bıçaklamış yavrumu. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.