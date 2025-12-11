Pendik'te yangın nerede çıktı? Son dakika yangında ölü, yaralı var mı?

Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan yangından sonra yürekler yandı. Çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

PENDİK'TE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bugün yaşanan olayın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. 1 çocuk ağır yaralandı. Olay 02.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir binadaki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

PENDİK YANGINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI SON DAKİKA?

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken durumu ağır olan çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan 3'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan yangının ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.