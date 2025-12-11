Dolar ve Euro kaç TL? Piyasa yükselişte! 11 Aralık 2025 güncel döviz kurları

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı! Fed, 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti. Böylece 3 kez üst üste faiz indirimine gitmiş oldu.

Fed'in faiz kararı sonrası İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar ve Euro perşembe gününe düşüşle başladı. Peki 1 dolar kaç TL? İşte 11 Aralık 2025 güncel döviz fiyatları...

İstanbul serbest piyasada dolar 42,6140 liradan, avro 49,9090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,6120 liradan alınan dolar, 42,6140 liradan satılıyor. 49,9070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,9090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,6030, avronun satış fiyatı ise 49,6280 lira olmuştu.