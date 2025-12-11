Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta neden yok, ayrıldı mı? 11 Aralık ne zaman döneceği belli oldu

Hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında büyük bir değişiklik gerçekleşti. Programın sunucularından olan Hakan Ural, 9 Aralık 2025 tarihinden beri programda yer almıyor. Ünlü sunucunun programda 3 gündür yer almamasından dolayı izleyiciler Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Ünlü sunucu Hakan Ural sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada covid olduğunu belirtti. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu hafta ekranlara çıkamayacağını ifade etti.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Ural açıklamasında en geç 15 Aralık Pazartesi günü ekranlara döneceğini ifade etti. Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Buraya ufak bir uyarı yapayım, ciddi bir salgın var. Mümkün olduğunca bağışıklığı güçlü tutun. Ben covid olmuşum, klasik ilk eklem ağrısı ve ateş riski ile geçiyor. Ertesi gün toparlanma sürecine giriyorsunuz, panik yapmayın. Hafife almayın lütfen. Toparlanma sürecine girdim, hayırlısıyla en geç pazartesi birlikteyiz. Geçmiş olsun mesajlarınız, ilgi alakanız için çok teşekkür ederim. Selam, sevgi, saygılar."