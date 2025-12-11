Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta neden yok, ayrıldı mı? 11 Aralık ne zaman döneceği belli oldu

Sabah kuşağı programları arasında yer alan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural 9 Aralık 2025 Salı gününden beri programda yer almıyor. Programın yakın takipçilerinin gündeminde Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, ne zaman dönecek soruları yer alıyor. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta neden yok, ayrıldı mı? 11 Aralık ne zaman döneceği belli oldu
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025 09:03

Hafta içi her gün saat 09.00'da ekranlarında yayınlanan programında büyük bir değişiklik gerçekleşti. Programın sunucularından olan , 9 Aralık 2025 tarihinden beri programda yer almıyor. Ünlü sunucunun programda 3 gündür yer almamasından dolayı izleyiciler Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta neden yok, ayrıldı mı? 11 Aralık ne zaman döneceği belli oldu

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Ünlü sunucu Hakan Ural sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada olduğunu belirtti. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu hafta ekranlara çıkamayacağını ifade etti.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta neden yok, ayrıldı mı? 11 Aralık ne zaman döneceği belli oldu

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Ural açıklamasında en geç 15 Aralık Pazartesi günü ekranlara döneceğini ifade etti. Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Buraya ufak bir uyarı yapayım, ciddi bir salgın var. Mümkün olduğunca bağışıklığı güçlü tutun. Ben covid olmuşum, klasik ilk eklem ağrısı ve ateş riski ile geçiyor. Ertesi gün toparlanma sürecine giriyorsunuz, panik yapmayın. Hafife almayın lütfen. Toparlanma sürecine girdim, hayırlısıyla en geç pazartesi birlikteyiz. Geçmiş olsun mesajlarınız, ilgi alakanız için çok teşekkür ederim. Selam, sevgi, saygılar."

#kanal d
#program
#covid
#hasta
#neler oluyor hayatta
#hakan ural
#Aktüel
