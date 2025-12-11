Mauro Icardi'den Galatasaray'a veda sinyali: Başım dik şekilde giderim

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Performansı nedeniyle eleştirilen golcü oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu.

Sarı kırmızılı yönetimin Icardi ile devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. Ancak Arjantinli yıldız, basında çıkan bu haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

SÖZLEŞME HABERLERİNE TEPKİ

“Adımın iyi sattığını ve bazı Türk 'gazetecilerin' kulüpten beni arayıp sözleşmemin 'yenilenmeyeceğini' söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor.

"BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE GİDERİM"

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

"TADINI ÇIKARIN, BENİ ÖZLEYECEKSİNİZ"

Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi’yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın çünkü sonra beni özleyeceksiniz.”