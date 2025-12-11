Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti? Arda Güler oyuna girdi mi?

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'da gerçekleşen mücadeleyi Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Real Madrid, 28. dakikada Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun kaydettiği golle 1-0 üstünlük sağladı. Yıldız oyuncu, tam 32 maç sonrasında gol attı.
Manchester City’den bu gole yanıt gecikmedi. İngiliz temsilcisi, 35. dakikada Nico O'Reilly'nin attığı golle maça eşitlik getirdi. İlk yarının son bölümleri oynanırken Manchester City penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Norveçli forvet Erling Haaland, 43. dakikada takımını öne geçirdi ve maçın sonucunu belirleyen isim oldu.
Real Madrid’de görev yapan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dâhil edildi.
Bu skorla birlikte Real Madrid, 12 puanda kalarak ilk 8 yolunda darbe aldı.
Puanını 13'e yükselten City, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sıraya yerleşti.