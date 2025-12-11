Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sınav sonuçlarını değiştirmişlerdi! 123 sanık için istenilen ceza belli oldu

Kamu görevlilerine ait e-imzaları yasa dışı yollarla taklit ederek sahte sürücü belgesi sonuçları ve mesleki sertifikalar düzenleyen suç örgütüne yönelik 123 sanıklı iddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar için 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sınav sonuçlarını değiştirmişlerdi! 123 sanık için istenilen ceza belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 00:45

Yasa dışı faaliyetlerle ilgili başlatılan üçüncü dalga soruşturma neticesinde, kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek sahte evrak düzenleyen organize suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Yapılan kapsamlı incelemelerde, yasa dışı yöntemlerle ele geçirilen elektronik imzaların kullanılarak çok sayıda vatandaşın sınav sonuçlarının değiştirildiği ve gerçeğe aykırı mesleki eğitim sertifikalarının oluşturulduğu tespit edildi.

123 SANIK İDDİANAMESİ MAHKEMEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve birleştirme talebiyle mahkemeye sevk edilen iddianamede, aralarında örgütün elebaşı olarak değerlendirilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte 18 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 123 sanık yer alıyor.

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, bu geniş kapsamlı soruşturmaya dair düzenlenen iddianamenin hukuki incelemesini tamamlayarak kabulüne hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "resmi belgede ", "ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabulüne hükmetti.

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ YAKINDA BELLİ OLACAK

İddianamenin kabulünün ardından, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin tensip zaptını hazırlamasıyla birlikte duruşma günü ve saati belirlenecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte e-imza soruşturmasında iddianame hazır!
Hastanede e-imza skandalı! Hastalara yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
ETİKETLER
#organize suç örgütü
#sürücü belgesi
#sahtecilik
#iddianame
#Mesleki Eğitim Sertifikası
#Elektronik Imza
#Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.