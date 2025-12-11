Sınav sonuçlarını değiştirmişlerdi! 123 sanık için istenilen ceza belli oldu

Yasa dışı faaliyetlerle ilgili başlatılan üçüncü dalga soruşturma neticesinde, kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek sahte evrak düzenleyen organize suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Yapılan kapsamlı incelemelerde, yasa dışı yöntemlerle ele geçirilen elektronik imzaların kullanılarak çok sayıda vatandaşın sürücü belgesi sınav sonuçlarının değiştirildiği ve gerçeğe aykırı mesleki eğitim sertifikalarının oluşturulduğu tespit edildi.

123 SANIK İDDİANAMESİ MAHKEMEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve birleştirme talebiyle mahkemeye sevk edilen iddianamede, aralarında örgütün elebaşı olarak değerlendirilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte 18 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 123 sanık yer alıyor.

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, bu geniş kapsamlı soruşturmaya dair düzenlenen iddianamenin hukuki incelemesini tamamlayarak kabulüne hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabulüne hükmetti.

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ YAKINDA BELLİ OLACAK

İddianamenin kabulünün ardından, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin tensip zaptını hazırlamasıyla birlikte duruşma günü ve saati belirlenecek.