Brann Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç saati

Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi müsabakası için geri sayım sürüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe lig aşamasında 6. hafta maçına Brann deplasmanında çıkacak.

BRANN FENERBAHÇE CANLI HANGİ KANALDA?

Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçının 11 Aralık Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacağı bildirildi.

Norveç'in Bergen kentinde yer alan Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.

Brann-Fenerbahçe mücadelesini Willy Delajod yönetecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Brann deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 11'e çıkaracak ve ilk 8 iddiasını koruyacak.

22 Ocak'ta sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, lig aşaması son karşılaşmasında ise FCSB deplasmanında 29 Ocak'ta sahada olacak