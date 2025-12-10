Brann Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç saati

Kategoriler
Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi müsabakası için geri sayım sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe lig aşamasında 6. hafta maçına Brann deplasmanında çıkacak.
Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçının 11 Aralık Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacağı bildirildi.
Norveç'in Bergen kentinde yer alan Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.
Brann-Fenerbahçe mücadelesini Willy Delajod yönetecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Brann deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 11'e çıkaracak ve ilk 8 iddiasını koruyacak.
22 Ocak'ta sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, lig aşaması son karşılaşmasında ise FCSB deplasmanında 29 Ocak'ta sahada olacak