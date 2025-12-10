İzmir'deki İş hanında korku dolu anlar! 12 işçi alevlerin içinde mahsur kaldı

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş hanının 2. katında, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve dumanlar, binada ciddi bir panik ortamı yarattı.

12 İŞÇİNİN MAHSUR KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, derhal harekete geçti. Olay yerine toplam 12 araç ve personel sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale çalışmalarına başlamadan önce, binada yaptıkları hızlı incelemede iş hanının farklı katlarında 12 vatandaşın mahsur kaldığını tespit etti.

12 DAKİKA İÇERSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmek için çabalarken, eş zamanlı olarak mahsur kalan vatandaşları kurtarmak üzere arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Yoğun duman ve zorlu koşullara rağmen ekiplerin gösterdiği üstün gayret sayesinde, bina içerisindeki 12 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili ve hızlı müdahalesi sonucunda yaklaşık 12 dakika gibi kısa bir süre içinde tamamen kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır.