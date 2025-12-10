Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İzmir'deki İş hanında korku dolu anlar! 12 işçi alevlerin içinde mahsur kaldı

İzmir Bornova'da bulunan bir iş hanında çıkan yangında 12 işçi binada mahsur kaldı. 12 işçi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde alevler arasından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

İzmir'deki İş hanında korku dolu anlar! 12 işçi alevlerin içinde mahsur kaldı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
23:52
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
23:52

’in ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş hanının 2. katında, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve dumanlar, binada ciddi bir panik ortamı yarattı.

İzmir'deki İş hanında korku dolu anlar! 12 işçi alevlerin içinde mahsur kaldı

12 İŞÇİNİN MAHSUR KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri, derhal harekete geçti. Olay yerine toplam 12 araç ve personel sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale çalışmalarına başlamadan önce, binada yaptıkları hızlı incelemede iş hanının farklı katlarında 12 vatandaşın mahsur kaldığını tespit etti.

İzmir'deki İş hanında korku dolu anlar! 12 işçi alevlerin içinde mahsur kaldı

12 DAKİKA İÇERSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmek için çabalarken, eş zamanlı olarak mahsur kalan vatandaşları kurtarmak üzere arama- çalışmalarını başlattı. Yoğun duman ve zorlu koşullara rağmen ekiplerin gösterdiği üstün gayret sayesinde, bina içerisindeki 12 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili ve hızlı müdahalesi sonucunda yaklaşık 12 dakika gibi kısa bir süre içinde tamamen kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır.

İzmir'deki İş hanında korku dolu anlar! 12 işçi alevlerin içinde mahsur kaldı
