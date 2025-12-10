Karabağ Ajax maç skoru kaç kaç? Güzel başladı sonunu getiremedi

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ, kendi sahasında Ajax ile mücadele etti. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki karşılaşmada kazanan 4-2’lik skorla Ajax oldu.
Karabağ, 10. dakikada Camilo Duran ile 1-0 üstünlük sağladı. Ajax, Kasper Dolberg ile skoru 1-1’e taşıdı.
Mücadelenin ilk devresi 1-1’lik beraberlikle bitti.
Karabağ, 47. dakikada Matheus Silva'nın kaydettiği golle bu kez 2-1 öne geçti.
Ajax, 79. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle 2-2 eşitliği yakaladı.
Ajax, Anton Gaaei’nin 83. dakikada bulduğu golle Karabağ karşısında 3-2 üstünlüğü ele geçirdi.
Hollanda temsilcisi, 90. dakikada Oscar Gloukh'un kaydettiği golle Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.
Bu skorun ardından Karabağ, Devler Ligi'nde 7 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez galip gelen Ajax, 3 puana ulaştı.
Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.
Ajax ise Villarreal deplasmanına çıkacak.