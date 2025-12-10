FED faiz kararını açıklamadı mı düşürdü mü?

Küresel piyasaların yönünü tayin eden en önemli para politikası adımı olan aralık ayı Fed faiz kararı açıklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son oturumunda faizi 25 baz puan azalttı.

Fed'den yapılan bilgilendirmede, bu yılın son toplantısındaki ilgili kararın 3’e karşı 9 oyla kabul edildiği belirtildi.

Mevcut verilerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir tempoda genişlediğini gösterdiği ifade edilen açıklamada, bu yıl istihdam artışının gerilediği ve işsizlik oranının eylül ayına kadar az da olsa yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, daha güncel göstergelerin de bu tablo ile uyumlu olduğu vurgulanarak, enflasyonun yılbaşından itibaren arttığı ve bir süre yüksek seviyede kalmayı sürdürdüğü bildirildi.

2026 YILI FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini yılsonu için eylülde öngördüğü yüzde 3,6 seviyesinde korudu.

Banka, federal fon oranına yönelik 2026 tahminini yüzde 3,4’te, 2027 ve 2028 yılı beklentisini yüzde 3,1’de tuttu. Uzun vadeli ortalama faiz beklentisi de yüzde 3 olarak bırakıldı.

Bu öngörüler, Fed’in 2026’da 1 faiz indirimi planladığının işaretini verdi.