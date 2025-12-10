Vatandaşların çığlıkları kameralara yansıdı! 'İşten çıkarıldım' diyerek suya atladı

Şanlıurfa ilinin Eyyübiye ilçesinde bulunan ve şehrin en önemli simgelerinden biri olan Balıklıgöl'de vatandaşları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Rızvaniye Camisi'nin belirli bir noktasına çıkan bir kişi, çevresindekilere işten atıldığını bu sebeple kendini Balıklıgöl'e atmak istediğini belirtti. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark edince derhal polis ve sağlık birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etme girişiminde bulundu. Ancak, yapılan tüm ikna çabalarına rağmen şahıs, bulunduğu yerden, yani Rızvaniye Camisi'nden kendini Balıklıgöl'e bıraktı. Bir süre suda bekleyen şahsı bölgede hazır bekleyen ekiplerin yerinde müdahalesi sonucunda gölden çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.