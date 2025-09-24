Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi için yeni karar verildi

Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi için tarihi adım atıldı. Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projenin protokolü, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Hasan Maral tarafından imzalandı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 45 gün içerisinde başlaması planlanan projeye, GAP BKİ 14, Eyyübiye Belediyesi 10, Şanlıurfa Valiliği ise 8 milyon lira finansman desteği sağlayacak.

Projeye göre yenilenebilir enerji uygulama modeli ile uygun alanlara kurulacak güneş enerjisi santrallerinden elde edilecek enerji, bölgenin aydınlatmasında kullanılacak. Gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemlerinin kullanılması planlanan projeyle bölgenin aydınlatması yenilenecek ve aydınlatma için kullanılan enerji bedelsiz temin edilecek.