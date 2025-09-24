Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, maaş artışlarını etkileyecek olan asgari ücret artışı hakkında 2025 yılında 22.104,67 TL olan güncel asgari ücretin, enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Karakaş, asgari ücretin 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini ifade etti ve “En az 27 bin lira, en fazla 28 bin lira maaş zammı olacaktır asgari ücrette” diyerek net rakam verdi.

Ne kadar çalışırsan emekli maaşının artması gerekirken, insanlar her yıl başına yaklaştıkça “Emeklilik dilekçesi vermezsem ne kadar kaybım olacak?” diye endişe ediyor diyen Karakaş, hangi tarihte emekli olmanın daha avantajlı olduğu sorusuna da cevap verdi.

Karakaş: "2025 mi, 2026 mı emekli olmak daha mantıklı? Bu konuda çalışanları rahatlatmak lazım. Bu sene 4 aylık verilere göre yüzde 4-6 arasında bir fark bekliyorum. Asgari ücret 22 binden 27 ya da 28 bine çıktığı zaman, asgari ücretle çalışan ve emekli olanlara kıdem tazminatında 5-6 bin liralık emekli maaş zammı fark olacak. Maaşları çok yüksek olanların tavanları artacak, yüzde 16-17 oranında tavan artışı olacak" dedi.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN SON TARİH

Karakaş, erken emeklilik konusunda başvuru tarihlerinin; özel sektör ve kamu çalışanları için son tarihin 31 Aralık, bazıları için 14 Ocak’a kadar zamanı olduğunu söyledi. Bu tarihten sonra başvuru yapılırsa o yılın erken emeklilik hakkından yararlanılamıyor.

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Ev hanımlarıyla ve Bağ-Kurlular için de erken emeklilik imkanı bulunduğunu söyleyen Karakaş, 9 milyondan fazla ev hanımının erken emekliliği için çalışma yapıldığını hatırlattı. 2028 yılı öncesinde bu gerçekleşeceğini söyleyen Karakaş, 10 yıl kendi primini yatırmış kadınların, yüzde 90 yıpranmayla birlikte 9000 gün prim doldurmak yerine 7200 gün prim sayısıyla emekli olabilecek. Bu çalışma, 9 milyon kadının sisteme çekilmesiyle SGK sistemini de güçlendirecek. SGK dengesi düzeldiğinde tüm emeklilerin maaşları da düzelebilir.

ESNAFA EMEKLİLİK HAKKI

Esnaf düzenlemesi ise Bakan’ın açıklamasına göre 2028’e bile kalmayacağını söyleyen Karakaş, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda sözleri olduğunu ancak ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon ve deprem gibi faktörler göz önüne alınarak bu vaatlerin geciktiğini ancak enflasyon rakamları rayına girdikçe düzenlemelerin gelmeye devam edeceğini söyledi.