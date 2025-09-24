Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenecek asgari ücret zammı, esnafa ve ev hanımlarına daha az prim gün sayısıyla emeklilik imkanı sağlayan sistem ve erken emeklilik konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunarak milyonlarca kişiye öneriler yaptı. Karakaş, erken emeklilik için son başvuru tarihini de açıkladı. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan zammını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, maaş artışlarını etkileyecek olan asgari ücret artışı hakkında 2025 yılında 22.104,67 TL olan güncel asgari ücretin, karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Karakaş, asgari ücretin 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini ifade etti ve “En az 27 bin lira, en fazla 28 bin lira olacaktır asgari ücrette” diyerek net rakam verdi.

Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Ne kadar çalışırsan emekli maaşının artması gerekirken, insanlar her yıl başına yaklaştıkça “ dilekçesi vermezsem ne kadar kaybım olacak?” diye endişe ediyor diyen Karakaş, hangi tarihte emekli olmanın daha avantajlı olduğu sorusuna da cevap verdi.

Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Karakaş: "2025 mi, 2026 mı emekli olmak daha mantıklı? Bu konuda çalışanları rahatlatmak lazım. Bu sene 4 aylık verilere göre yüzde 4-6 arasında bir fark bekliyorum. Asgari ücret 22 binden 27 ya da 28 bine çıktığı zaman, asgari ücretle çalışan ve emekli olanlara kıdem tazminatında 5-6 bin liralık emekli maaş zammı fark olacak. Maaşları çok yüksek olanların tavanları artacak, yüzde 16-17 oranında tavan artışı olacak" dedi.

Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN SON TARİH

Karakaş, konusunda başvuru tarihlerinin; özel sektör ve kamu çalışanları için son tarihin 31 Aralık, bazıları için 14 Ocak’a kadar zamanı olduğunu söyledi. Bu tarihten sonra başvuru yapılırsa o yılın erken emeklilik hakkından yararlanılamıyor.

Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Ev hanımlarıyla ve Bağ-Kurlular için de erken emeklilik imkanı bulunduğunu söyleyen Karakaş, 9 milyondan fazla ev hanımının erken emekliliği için çalışma yapıldığını hatırlattı. 2028 yılı öncesinde bu gerçekleşeceğini söyleyen Karakaş, 10 yıl kendi primini yatırmış kadınların, yüzde 90 yıpranmayla birlikte 9000 gün prim doldurmak yerine 7200 gün prim sayısıyla emekli olabilecek. Bu çalışma, 9 milyon kadının sisteme çekilmesiyle SGK sistemini de güçlendirecek. SGK dengesi düzeldiğinde tüm emeklilerin maaşları da düzelebilir.

Erken emeklilik için son tarih belli oldu! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

ESNAFA EMEKLİLİK HAKKI

düzenlemesi ise Bakan’ın açıklamasına göre 2028’e bile kalmayacağını söyleyen Karakaş, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda sözleri olduğunu ancak ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon ve deprem gibi faktörler göz önüne alınarak bu vaatlerin geciktiğini ancak enflasyon rakamları rayına girdikçe düzenlemelerin gelmeye devam edeceğini söyledi.

