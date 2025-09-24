Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!

Eylül ayının sonuna yaklaşmışken ekonomi profesyonelleri enflasyon rakamı hakkında görüş bildirmeye devam ediyor. Temmuzda 2,06 ve ağustosta 2,04 olan aylık enflasyon rakamımın Eylül ayında yüksek açıklanacağı öngörülüyor. Peki maaş zamları, faiz indirimleri gibi birçok kalemi etkileyecek olan enflasyon rakamı Eylül ayında nasıl açıklanacak? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 10:31

Eylül ayı rakamlarının yüksek geleceği öngörülüyor. Temmuzda 2,06 ve ağustosta 2,04 olan aylık enflasyon verileri yıl sonu maaş zamları ve ’nin için de önem teşkil ediyor. Uzmanlar, bu ayki enflasyon rakamının geçici yükseleceğini belirtiyor. İşte detaylar...

Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!

MERKEZ BANKASINDAN BASKI UYARISI

Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarında da “enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükselebileceğine” işaret edilmişti. Öncü veriler de özellikle hizmet ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından paylaşılan analizde eylül ayı beklentisi %2,6 olarak açıklandı. Buna göre yıllık enflasyonun da %32,4’e gerileyebileceği öngörüldü.

Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!

HANGİ KALEMLER ARTIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı ise “Yıllık gıda enflasyonu %33’lerde yüksek seyrederek, dezenflasyon süreci açısından risk unsurlarından biri olarak kalıyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları sürüyor. Ev aletleri ve otomobil fiyatlarında %2-3 bandında aylık ortalama yükselişler görmemiz mümkün. Ağırlığı düşük olsa da eğitim hizmetleri, bu ayın enflasyonunu yukarı çekiyor. Giyim-ayakkabı, enerji, sağlık, haberleşme, eğlence-kültür ise fiyat hareketlerinin ılımlı kaldığı alanlar” diye konuştu.

Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Bu ay yıllık enflasyondaki düşüşün bir miktar ivme kaybedebileceğini de aktaran Tokalı, “Yüzde 32,95’ten yüzde 32,50’lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Yıllık enflasyonun 2025 sonunda ise %30’un altına gerilemesi ihtimali zorlaşabilir. Ancak TCMB’nin ekim ayındaki toplantıda da faiz indirimlerine devam etmesi sürpriz olmaz” ifadelerini kullanarak, Para Politikası Kurulunun, indirimin hızını azaltmayı düşünebileceğini öngördü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için bunu yapanlar büyük fırsatı kaçıracak! İslam Memiş'ten flaş uyarı
Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı
Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!
ETİKETLER
#enflasyon
#faiz indirimleri
#tcmb
#tüfe
#Ekonomik Analiz
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.