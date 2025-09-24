Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!

Eylül ayı enflasyon rakamlarının yüksek geleceği öngörülüyor. Temmuzda 2,06 ve ağustosta 2,04 olan aylık enflasyon verileri yıl sonu maaş zamları ve TCMB’nin faiz indirimleri için de önem teşkil ediyor. Uzmanlar, bu ayki enflasyon rakamının geçici yükseleceğini belirtiyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASINDAN BASKI UYARISI

Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarında da “enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükselebileceğine” işaret edilmişti. Öncü veriler de özellikle hizmet ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından paylaşılan analizde eylül ayı TÜFE beklentisi %2,6 olarak açıklandı. Buna göre yıllık enflasyonun da %32,4’e gerileyebileceği öngörüldü.

HANGİ KALEMLER ARTIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı ise “Yıllık gıda enflasyonu %33’lerde yüksek seyrederek, dezenflasyon süreci açısından risk unsurlarından biri olarak kalıyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları sürüyor. Ev aletleri ve otomobil fiyatlarında %2-3 bandında aylık ortalama yükselişler görmemiz mümkün. Ağırlığı düşük olsa da eğitim hizmetleri, bu ayın enflasyonunu yukarı çekiyor. Giyim-ayakkabı, enerji, sağlık, haberleşme, eğlence-kültür ise fiyat hareketlerinin ılımlı kaldığı alanlar” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Bu ay yıllık enflasyondaki düşüşün bir miktar ivme kaybedebileceğini de aktaran Tokalı, “Yüzde 32,95’ten yüzde 32,50’lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Yıllık enflasyonun 2025 sonunda ise %30’un altına gerilemesi ihtimali zorlaşabilir. Ancak TCMB’nin ekim ayındaki toplantıda da faiz indirimlerine devam etmesi sürpriz olmaz” ifadelerini kullanarak, Para Politikası Kurulunun, indirimin hızını azaltmayı düşünebileceğini öngördü.