24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda tahminler konuşulmaya devam ediyor. Ocak 2026'da belli olacak olan asgari ücret zammının beklentinin altında kalacağını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni rakamı bekleyen çalışanlara kötü haberi verdi.

Milyonlarca çalışan zammını merak ediyor. Uzmanı İsa Karakaş, maaş artışlarını etkileyecek olan asgari ücret artışı hakkında kritik değerlendirmede bulundu.

Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!

Beyaz yakalılar da dahil olmak üzere özel sektör çalışanlarının çoğunluğunun maaşları güncellenirken cari asgari ücretin baz alındığını belirten Karakaş, iş göremezlik ve işsizlik ödenekleri başta olmak üzere asgari ücrete endekslenen çok sayıda yardım, ödenek, gelir, idari para cezalarının bu artış oranından etkileneceğini söyledi.

Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!

AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA KALDI

"Tüm emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin maaşlarına yıl içinde iki kez güncelleme yapılmasına rağmen enflasyonun sebebi olarak görülen asgari ücrete güncelleme yapılmaması ile birlikte asgari ücretlilerin geçim sıkıntılarının artmasına yol açmıştır. Keza asgari ücret bugün itibarıyla açlık sınırının bile yüzde 80’ine kadar gerilemiştir" diyen Karakaş, 2024/Temmuz’da memurlara, kamu işçilerine ve tüm emeklilerin maaşlarına güncelleme yapılırken bir tek asgari ücretlilere güncelleme yapılmadığını hatırlattı.

Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!

ASGARİ ÜCRET 34 BİN LİRADAN FAZLA OLMALI

2025 yılında 22.104,67 TL olan güncel asgari ücret, karşısında yetersiz kaldığını belirten Karakaş, "Bugün itibarıyla olması gereken rakam ’in açıkladığı bekar bir işçinin yaşama maliyeti olan 34.981 TL’dir. Bu rakamla mevcut asgari ücret arasındaki fark bugün itibarıyla 12.877 TL’dir. Yani bu rakamın yüzde 63’üne denk gelmektedir" dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!

Karakaş, şimdiden bir rakam söylemeyi doğru bulmasa da yeni asgari ücretin 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak altında belirleneceğini ifade etti.

