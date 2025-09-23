Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

Memurlar için toplu sözleşme oranları belli olurken emekliler de enflasyon farkına göre maaşlarına iyileştirme alıyor. Milyonlarca asgari ücretli ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan karara göre maaşlarına zam alıyor. 2025 yılı için komisyon yüzde 30 zam yapmıştı. 2025'in bitmesine 3 ay kala asgari ücretli Ocak zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda merak edilenleri açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümet yetkilileri diyor ki, 'Biz enflasyonu düşürelim. Enflasyonu düşürdükçe alım gücü değeri artacak' Ancak bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. En düşük kira 20 bin lira. Yani emekli aylığı kiraya yetmeyecek" dedi.

İşverenin kendi isteği ile çalışanına 10 bin lira fazla verdiği senaryoda devletin 5 bin lira kendine istediğini belirten Erdursun, "Şu anda bizde böyle bir düzen var. Öncelikle bu ücretleri nasıl arttırmalıyız yöntemiyle ancak refah seviyesine bir miktar ulaşılabilir" cümlelerini kurdu.

SEYYANEN ARTIŞ BEKLENİYOR

Enflasyon sıfıra düşse dahi alım gücünün yükselmeyeceğini kaydeden Erdursun, alım gücünün yükseltilmesi için "Enflasyon üzerinde maaş artışlarının yapılması, seyyanen artış yapılması, vergilerin bir miktar ücretler üzerinden düşürülmesi, sigorta primlerinin bir miktar düşürülmesi, ücretlere ilave edilmesi şeklinde farklı uygulamalara geçilmesi gerekiyor" dedi.

Erdursun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ne olursa yüzde 20'nin üzerinde bir zammın çıkabileceği sorusunu "Asgari ücrete yüzde 20 oranında artış yaparken desinler ki, asgari ücretlinin sigorta primlerinin şu ekonomik kriz içindeyiz ya da işsizlik sigortası fonundan işverenlere de destek sunuluyor. İşverene maliyeti yükseltmeden, enflasyonu tetiklemeden ücretlerin ayrıca arttırılması gerekiyor. Yani burada devletin, devlet adına da hükümetin elini taşın altına koyması gerekiyor" diyerek cevapladı.

ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAĞI BELLİ

"Yüzde 20 dediğim gibi artış yapılsın ama asgari ücretten zaten vergi yok. Ya da sigorta primlerinin yarısı asgari ücretler için alınmayıp diğer ücretlerde de aynı şekilde olsun. Belli bir süreliğine bu kriz aşılana kadar ücretler artırılsın. Nasıl ki, işsizlik sigortası fonundan nasıl ki işverenlere destek sunuluyorsa şu kriz aşamasında çalışanlara da destek sunulsun. Çalışanlara bir miktar ayrıca ödemeler yapılsın ki şu kriz dönemine kadar yani süre verilsin 2 yıl süreyle işsizlik sigortası fonundan tüm çalışanlara şu kadar destek verilecektir gibi açıklamalar gerekiyor. Bunun dışında asgari ücretin ne olacağı belli"

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olacağını belirten Erdursun, "SSK'lılar yüzde 12, Bağkurlar yüzde 12, memurlar yüzde 18, memur emeklileri yılbaşında yüzde 18 oranında enflasyon farkı alacak. Hedeflenen enflasyon 2026 için yüzde 16. Büyük ihtimalle asgari ücrete de %20 artış yapacaklar" deyip sözlerini noktaladı.