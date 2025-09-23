Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

Asgari ücret alarak çalışanlar yılın son üç ayında yapılacak maaş zammına odaklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarıyla ilgili öngörülerini paylaştı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 14:47

Memurlar için toplu sözleşme oranları belli olurken emekliler de farkına göre maaşlarına iyileştirme alıyor. Milyonlarca asgari ücretli ise Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan karara göre maaşlarına zam alıyor. 2025 yılı için komisyon yüzde 30 zam yapmıştı. 2025'in bitmesine 3 ay kala asgari ücretli Ocak zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Uzmanı Özgür Erdursun, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda merak edilenleri açıkladı.

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümet yetkilileri diyor ki, 'Biz enflasyonu düşürelim. Enflasyonu düşürdükçe alım gücü değeri artacak' Ancak bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. En düşük kira 20 bin lira. Yani emekli aylığı kiraya yetmeyecek" dedi.

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

İşverenin kendi isteği ile çalışanına 10 bin lira fazla verdiği senaryoda devletin 5 bin lira kendine istediğini belirten Erdursun, "Şu anda bizde böyle bir düzen var. Öncelikle bu ücretleri nasıl arttırmalıyız yöntemiyle ancak refah seviyesine bir miktar ulaşılabilir" cümlelerini kurdu.

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

SEYYANEN ARTIŞ BEKLENİYOR

Enflasyon sıfıra düşse dahi alım gücünün yükselmeyeceğini kaydeden Erdursun, alım gücünün yükseltilmesi için "Enflasyon üzerinde maaş artışlarının yapılması, seyyanen artış yapılması, vergilerin bir miktar ücretler üzerinden düşürülmesi, sigorta primlerinin bir miktar düşürülmesi, ücretlere ilave edilmesi şeklinde farklı uygulamalara geçilmesi gerekiyor" dedi.

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

Erdursun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ne olursa yüzde 20'nin üzerinde bir zammın çıkabileceği sorusunu "Asgari ücrete yüzde 20 oranında artış yaparken desinler ki, asgari ücretlinin sigorta primlerinin şu ekonomik kriz içindeyiz ya da işsizlik sigortası fonundan işverenlere de destek sunuluyor. İşverene maliyeti yükseltmeden, enflasyonu tetiklemeden ücretlerin ayrıca arttırılması gerekiyor. Yani burada devletin, devlet adına da hükümetin elini taşın altına koyması gerekiyor" diyerek cevapladı.

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAĞI BELLİ

"Yüzde 20 dediğim gibi artış yapılsın ama asgari ücretten zaten vergi yok. Ya da sigorta primlerinin yarısı asgari ücretler için alınmayıp diğer ücretlerde de aynı şekilde olsun. Belli bir süreliğine bu kriz aşılana kadar ücretler artırılsın. Nasıl ki, işsizlik sigortası fonundan nasıl ki işverenlere destek sunuluyorsa şu kriz aşamasında çalışanlara da destek sunulsun. Çalışanlara bir miktar ayrıca ödemeler yapılsın ki şu kriz dönemine kadar yani süre verilsin 2 yıl süreyle işsizlik sigortası fonundan tüm çalışanlara şu kadar destek verilecektir gibi açıklamalar gerekiyor. Bunun dışında asgari ücretin ne olacağı belli"

Asgari ücretin ne kadar olacağı belli! Özgür Erdursun net oran verdi

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olacağını belirten Erdursun, "SSK'lılar yüzde 12, Bağkurlar yüzde 12, memurlar yüzde 18, memur emeklileri yılbaşında yüzde 18 oranında enflasyon farkı alacak. Hedeflenen enflasyon 2026 için yüzde 16. Büyük ihtimalle asgari ücrete de %20 artış yapacaklar" deyip sözlerini noktaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya Bankası kaynağıyla 600 milyon dolarlık yatırım! Bakan Yumaklı duyurdu
Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#asgari ücret
#enflasyon
#emekli maaşı
#memur maaşı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.