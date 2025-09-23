Dünya Bankası kaynağıyla 600 milyon dolarlık yatırım! Bakan Yumaklı duyurdu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ), "Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Lansmanı" düzenlendi. Programa, Bakan Yumaklı, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Lansman, program özelinde hazırlanan kısa filmin seyredilmesinin ardından açılış konuşmaları ile başladı.

1 AYDA GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN YAĞIŞ 48 SAATTE GERÇEKLEŞTİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hayatı yakından etkilediği bir dönemde olunduğunu belirten Yumaklı, "Bu sürecin sorunlarını, büyük bir probleme dönüşmeden çözmek için proaktif politikalar üretmemiz gerekiyor. Sel ve taşkın felaketi nedeniyle Doğu Karadeniz bölgemizdeki 4 ilimizde etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bölgeye 1-2 ayda yağması gereken yağmur kısa bir zaman diliminde yağdı. Rize’nin geçmiş yıllarda eylül ayı yağış ortalaması metrekareye 265,1 milimetre olarak ölçülmüş. Ancak, sadece 20 Eylül’de 129,4 milimetre ve 21 Eylül tarihinde 136,2 milimetre olarak gerçekleşmiştir. Geçmişte 1 aylık sürede gerçekleşen toplam yağış, sadece 20-21 Eylül tarihlerinde 48 saatte meydana gelmiştir. Elbette, mal kayıpları oldu ama şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin 6’ncı Değerlendirme Raporuna göre, sanayi devriminden bugüne, dünya 1,1 santigrat derece ısındı. Bu durum bizim gibi Akdeniz Havzası’nda olan ülkelerin tamamını çok ciddi etkiledi" şeklinde konuştu.

SON 15 YILDA DÜZENSİZ YAĞIŞ

Yumaklı, bu yıl; yağışların mevsim normallerinin yüzde 26 ve geçen yılki yağışların ise yüzde 28 altında gerçekleştiğini, yağış grafiğinin ise son 5 yılda 4 kez ortalamanın altında kaldığını belirtti. Aynı zamanda Bakan Yumaklı, yağış rejiminde mevsimsel kaymaların olduğunu, son 15 yılda düzensiz yağışların gözlemlendiğini ve nisan ayında da eksi 19 dereceleri bulan hava olayları ile karşılaşıldığını açıkladı. Yumaklı, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yüzde 20’nin üzerinde taşkın riskinin artarken, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bolu, Sakarya ve Bursa illerinin de orman yangınları açısından riskli bir bölge haline geldiğine değindi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Son 10 yıllık süreci değerlendiren Yumaklı, kuzey bölgelerde sel ve taşkınlar, orta kesimde kuraklık, don ve dolu, güney ve kıyı bölgelerimizde de orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verildiğini ifade etti. Değerlendirme sonucunda ise Bakan Yumaklı, 2 zıt konu olan ‘taşkın’ ve ‘kuraklık’ konularının ortaya çıktığını, ikisinin de ortak nedeninin küresel iklim değişikliği olduğunu vurguladı.

TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ ÜRETİLECEK

Su stresi altında bir ülke olarak, suya yönelik politikalara ayrı bir önemle yaklaştıklarını vurgulayan Yumaklı, "Son 23 yılda su ve sulamaya, reel rakamlarla 3,4 trilyon lira kaynak aktararak 11 bine yakın eseri hizmete aldık. Sulanan arazilerin miktarı yüzde 50 artmış oldu. Su depolama hacmimiz yüzde 38 arttı, yıllık sağlanan içme suyu miktarı da 2,7 kat arttı. 2025 yılı sonuna kadar, 321 tesisi daha hizmete almış olacağız. Su depolama kapasitemizi 183 milyar metreküpe çıkardık. Kapalı sulama şebekesi oranını yüzde 6'dan yüzde 38'e yükselttik. Taşkın Erken Uyarı Sistemi halkımızı taşkın ve sele karşı zamanında uyarması konusunda önemli mesafe kat ettik. Şu ana kadar 533 uyarı sistemi tesis ettik. Taşkınları tahmin etmek için Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezini geliştirilmeye devam ediyor. Ulusal Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı sistemini geliştirilmeye devam edecek. Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli ile taşkın riskini azaltıyor, su kaynaklarını adil paylaştırıyoruz. Dünya Bankasıyla birçok konuda projeler gerçekleştiriyoruz. ‘Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi’ ile önemli bir kaynaktan temin edilmiş oldu. 600 milyon dolarlık kaynakla, ülkemizin dört bir tarafına Taşkın Kontrol Tesisleri inşa edeceğiz" diye konuştu. Lansman, Bakan Yumaklı ve katılımcıların hatır fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.