26°
Ekonomi
Banka promosyonu için kritik adım: Rekabet Kurulu'na gidildi

Memurların merakla beklediği banka promosyonu konusunda kritik süreç başladı. Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından maaş promosyon ihalelerine ilişkin kamu bankalarının rekabeti ihlal ettiğini iddia ederek Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu. İşte detaylar...

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından banka maaş promosyon ihalelerine ilişkin yapılan açıklamada, birçok bankanın içerisinden yalnızca birinin ihaleye katılmak üzere teklif verdiği, protokolü devam eden kurumlara diğer tarafından protokol süresince teklif verilmediği, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalesinde danışıklı hareket edildiği iddia edildi.

Banka promosyonu için kritik adım: Rekabet Kurulu'na gidildi

Bu durumun sonucunda ortamının sağlanamadığı, rekabetin ortadan kalkması sonucunun meydana geldiği, Devlet memurlarının sağlanacak faydadan adil bir pay almasının engellendiği ve personel aleyhine telafisi imkansız zararların oluşacağı ifade edildi.

Banka promosyonu için kritik adım: Rekabet Kurulu'na gidildi

MAAŞ PROMOSYON İHALELERİNDE DANIŞIKLI HAREKET İDDİASI

Açıklamada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi ile; amacı veya etkisi rekabeti engelleme, sınırlama veya bozma olan teşebbüsler arası anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve teşebbüs birliklerinin kararlarına karşı genel bir yasaklama getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan, kamu bankalarının rekabeti bozucu nitelikte anlaşma yapıp yapmadıkları, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalelerinde danışıklı hareket edip etmedikleri, ihale kapsamında davet edilip de teklif vermeyen banka şube sayısının fazla olması gibi nedenlerden rekabet ortamının yeterince sağlanamadığı hususlarının araştırılması maksadıyla soruşturma açılması, ilgili bankaların rekabetin korunmasını ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi ve tespit neticesinde ilgililer hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması hususunda Rekabet Kurumuna yazılı başvuru yapılmıştır."

Banka promosyonu için kritik adım: Rekabet Kurulu'na gidildi

Açıklamada, amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan kamu bankalarının gerekli duyarlılığın gösterilerek ihalelerde piyasa rayiçlerine uygun bir teklif verilmesinin sağlanması olduğu aktarıldı.

