Altın için bunu yapanlar büyük fırsatı kaçıracak! İslam Memiş'ten flaş uyarı

Gram altın yeni rekorlara imza atıyor, küresel piyasalarda ons altın güne yüzde 1 yükselişle başladı. Finans Analisti İslam Memiş, altın almak için tüm fırsatları kaçıran, geç kalan yatırımcılara kritik uyarıda bulundu.

Borsa İstanbul 100 endeksi 11.377 puan seviyesinde kar satışıyla güne başladığını ve 80 puanlık bir değer kaybı yaşandığını belirten Memiş, "11.350 puan seviyesi aşağıda destek, 11.800 puan seviyesi ise yukarıda direnç seviyesi olarak takip ediliyor. 11.350 puan seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 11.180 puan seviyesi gündeme gelebilir. Bugün TÜSİAD duruşması var ve buradan çıkacak karar piyasalar için önemli olacak. Yıl sonuna kadar 11.800 puan seviyesini hedefleyen yatırımcılar düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir" dedi.

Memiş, dolar kurunun 41,42 TL seviyesinde, 43,80 TL devamında 45 TL beklentisi sürdüğünü dolarla ticaret yapanların yatay seyrettiği için bunu fırsat olarak görebileceğini Euro/dolar paritesinde 1,18’in üzerindeki fiyatlamaların pahalı, 1,1680 seviyesine gelirse yüzde 50 alım için uygun olabileceğini ancak hedefin 1,20 seviyesi olduğunu vurguladı.

2026'DA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya flaş uyarılarda bulunan Memiş, "Ons altın uluslararası piyasalarda yüzde 1 yükselişle güne başladı. 3.780 dolar direnci test edildi. Gram altın şu anda 5.165 TL seviyesinde. İlk kez altın alacaklar için mevcut seviyeler pahalı, kar satışlarını beklemek öneriliyor. 2026 yılında ons altın için 4.250 dolar ve gram altın için 6.350 TL hedefleniyor. Kar satışları kısa vadede yapılabilir" dedi.

GÜMÜŞ ALACAKLAR DİKKAT!

Gümüşün ons fiyatının 44,14 dolar seviyesinde, gram gümüş fiyatının 58,87 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, ilk kez gümüş alacaklar için mevcut seviyelerin yüksek olduğunu, kar satışlarını beklemenin daha avantajlı olduğunu hatırlattı. Memiş ayrıca 2026 yılının ilk yarısına kadar düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu söyledi.

PANİK YAPMADAN BEKLEYİN

Döviz kurlarına ilişkin açıklamada bulunan Memiş, "Dolar endeksi 9,692-9,698 seviyesinde, altın/gümüş rasyosu 85,58 seviyesinde. Altın ve gümüşte agresif ama sağlıksız yükselişler oldu, düşüşler teknik düzeltme niteliğinde olabilir. 2026 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiye ediliyor. Panik yapmadan beklemek, daha uygun fiyatlardan alım fırsatları yaratabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.