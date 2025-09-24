Menü Kapat
Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

Türkiye’de kampanya yarışının en yoğun yaşandığı alanların başında hazır giyim sektörü geliyor. İndirim furyasının başında ‘Büyük İndirim’, ‘Şok Fırsat’, ‘Son 3 Gün’ gibi kampanya başlıkları vatandaşın yoğun ilgisini çekiyor. ancak kampanya adı altında satılmayan ürünleri alıyor olabilir misiniz? Sektör temsilcilerinden tüketiciye kritik uyarı geldi. İşte detaylar...

Türkiye’de hazır giyim sektörü liderliğinde neredeyse her sektörde indirim kampanyaları günlük nakit akışını sağlamak için vazgeçilmez oldu. Ancak bazı mağazalar fiyatı önce yükseltip indirim varmış gibi göstererek tüketiciyi yanıltıcı kampanyalar düzenliyor ve genellik bu şekilde satılmayan ürünlerini satıyor. Ticaret Bakanlığı sahte indirimlere ceza keserken, sektörün uzman isimleri alışverişte mutlaka fiyat araştırması yapılması gerektiğini vurguluyor. İndirim furyasının başında ‘Büyük İndirim’, ‘Şok Fırsat’, ‘Son 3 Gün’ gibi başlıklarıyla hazır giyim gelirken, zincir marketlerin kampanyaları, gıda marketlerinin haftalık katalog indirimleri derken, bu durum Türkiye’nin alışveriş kültüründe indirim ve kampanya bağımlılığına yol açtı.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ KAMPANYADA LİDER

Türkiye’de kampanya yarışının en yoğun yaşandığı alanların başında hazır giyim sektörü geliyor. Geçmişte yaz sonu ve kış sonunda yapılan sezon indirimleri yapılırken, son yıllarda Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi özel günlerin yanı sıra şahanesinden muhteşemine kadar cuma indirimleri, en uzun gün, en kısa gün, ekinoks ve daha birçok isim altında indirim yapılırken, sosyal medya ve mesajlar aracılığıyla ‘son 2 saat’ veya ‘saat 24.00’e kadar’ gibi panik duygusu yansıtan duyurularla da alışveriş isteği artırılıyor.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

Elektronikte dönemsel indirimlerle taksit kampanyaları yapılırken, turizmde erken rezervasyon ve kredi kartına taksit, bankacılıkta da harcama puanı gibi kampanyalar bulunuyor.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

İNDİRİM ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

BMD Başkanı Sinan Öncel, indirimlerin satışı artıran önemli bir faktör olduğunu belirtirken, özellikle giyim ve ayakkabıda yüksek oranlı satışların indirimle başladığını, üyelerinin cirosunun önemli kısmını indirimde sağladığını ifade etti. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de her dönem indirimin esnafı zor durumda bıraktığını, tüketicinin de eski ürünlere maruz kaldığını belirterek bunun bir sisteme bağlanması gerektiğini ifade etti.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

SAHTE İNDİRİME GEÇİT YOK

Piyasada binlerce marka ve mağaza indirim yaparken, Ticaret Bakanlığı da bu konuda denetimlerini artırdı. Bir ürünün kampanya öncesi fiyatı ile indirimli fiyatı karşılaştırılarak, gerçeği yansıtmayan indirimler için ceza kesiliyor. Tüketici dernekleri ise yaptığı açıklamalarda “Bazı mağazalar kampanya başlamadan kısa süre önce ürünün fiyatını yükseltiyor, ardından da yüksek indirim oranı yansıtarak aslında var olmayan bir avantaj algısı oluşturuyor. Fiyat araştırılmalı, karşılaştırma siteleri kullanılmalı. Mağazalar en düşük fiyattan indirim yapmalı. Aksi hâlde Tüketici Kanunu’nda cezası var” diyor.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

CİRONUN NEREDEYSE TAMAMI İNDİRİMDEN GELİYOR

Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel gazetemize yaptığı açıklamada, dernek olarak her ay düzenli anket yayınladıklarını belirterek, ağustos ayındaki ankete göre, geçen ay her 3 mağazadan 2’sinin indirimde satışlarının arttığını ifade etti. Öncel “Artış kampanyalardan kaynaklandı. Giyim ve ayakkabı markalarımızın yüzde 65’i ağustos ayı cirolarının en az yüzde 40’ını, yüzde 44’ü ise cironun en az yüzde 60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun yüzde 81 ve üzerini indirimlerden sağlayan üyelerimizin oranı ise yüzde 23’ü buluyor. İndirimler sayesinde giyim ve ayakkabıda enflasyon ağustosta tek haneye geriledi” dedi.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

AMAÇ NAKİT AKIŞINI SAĞLAMAK

Nakit akışını sürdürmek isteyen, yüksek faizle kredi kullanmayı tercih etmeyen markaların kârlılığı ikinci plana iterek indirime sarıldığını da anlatan Öncel, üyelerinin yüzde 72’sinin, yani her 4 markadan 3’ünün ağustosta yıllık ciro artışının TÜFE’nin altında kaldığını ifade etti. Öncel “Bu da perakendecinin maliyet-fiyat kıskacında sıkıştığını gösteriyor” dedi.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

SATILMAYAN ÜRÜNLER İNDİRİMLE PAZARLANIYOR

Türkiye ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada indirimlere standart getirilmesini istedi. İndirimlerin her zaman piyasaya belirli oranda hareket getirse bu şartlarda esnaf için kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söyleyen Palandöken “Vatandaşın alım gücü düştü. Çok sayıda tüketici indirim bekleyerek alışveriş yapıyor ama ihtiyaçlarını da en aza indiriyor. Hazır giyim ve ayakkabı gibi sektörlerde sezon sonu indirimleriyle bir canlılık yaşansa da esnafımız beklediği kazancı elde edemiyor. Kumaş, deri, enerji, kira giderleri sürekli artarken satış fiyatlarını makul seviyede tutmak zorlaşıyor. Birçok işletme stok eritmek için düşük kâr veya neredeyse maliyetine satış yapmak zorunda kalıyor” dedi.

Şok fırsat, büyük indirim tuzağına dikkat! Uzmanlardan tüketiciye kritik uyarı

Palandöken ayrıca bazı büyük mağazaların indirim kampanyası altında çoğunlukla satılmayan ürünlerini pazarladıklarını, sahte bir indirim algısı yaydıklarını belirtirken “İndirimler kurala bağlanmalı. Asıl kalıcı tedbir ise enflasyonun düşüp alım gücünün artması” ifadesini kullandı.

