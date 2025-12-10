Oto yıkamaya bırakılan arabayı izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı

Burdur'da yaşayan avukat B.G. kısa süre önce aldığı lüks otomobilini oto yıkamaya bıraktı. Buradan otomobili izinsiz alan iş yeri çalışanı M.C. sürat yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 2 otomobil ve 1 kamyonette çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.C. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.