Alpler değil, Kars Sarıkamış! Kış masalında hissedeceğiniz görüntüler kamerada

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış, erken yağan karla birlikte tamamen beyaza bürünerek adeta bir kış masalına dönüştü. Sarıçam ormanlarının ve ilçenin bu etkileyici manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesi, özellikle kristal kar yapısı ve dünyada sadece Alpler'de ve Sarıkamış'ta bulunan sarıçam ormanlarıyla ünlü. Kar kalınlığının yer yer 50 santime ulaştığı bölgede, ağaçlar tamamen karla kaplandı.

Beyaza bürünen Sarıkamış'ta drone ile kaydedilen görüntülerde, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistleri, telesiyej hatları ve sarıçam ormanlarının yeşili ve karın bembeyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler sundu.