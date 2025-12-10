Yoldan geçen araca laf atınca meydan dayağı yedi

Kategoriler
Bursa’da gece yarısı alkollü olduğu belirtilen bir şahıs, seyir halindeki bir araca sözlü sataşmada bulundu. Bu durum üzerine araçtan inen 4 kişi, adamı yumruk ve tekmelerle darbetmeye başladı. Saldırının şiddetiyle yere yığılan şahıs için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, başından yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.