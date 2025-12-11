Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cem Küçük'ün asgari ücret tahminine karşı Fatih Atik vahim tabloyu açıkladı: Bütün maliyet çalışanların sırtına yükleniyor

2026 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, tüm çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. TGRT Haber'in Medya Kritik programında Cem Küçük, yüzde 20-25'lik zam tahminini tekrarlarken Fatih Atik, böyle bir zammın gerçekleşmesi durumunda ekonomideki sıkıntıların çalışanların üzerine bırakılmış gibi olacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 00:29

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen ve yıl boyu bir daha artış görmeyen asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı 12 Aralık'ta başlayacak Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak.

Cem Küçük'ün asgari ücret tahminine karşı Fatih Atik vahim tabloyu açıkladı: Bütün maliyet çalışanların sırtına yükleniyor

Konunun tartışıldığı TGRT Haber'in Medya Kritik programında Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten önemli yorum ve açıklamalar geldi.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMININ YÜZDE 25'İN ÜZERİNE ÇIKMAMASI GEREKİR"

Cem Küçük, daha önce yaptığı yüzde 20 ila yüzde 25 oranında bir artış olacağı yönündeki tahminini tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene yüzde 40 vardı. Bu sene enflasyon yüzde 31. Eğer yüzde 30-40 verirse tüm masraflara yansır ve enflasyon yüzde 60’lara gelir. Enflasyon düşsün istiyorsak asgari ücretin yüzde 20-25’in üzerine çıkmaması gerekir."

Cem Küçük'ün asgari ücret tahminine karşı Fatih Atik vahim tabloyu açıkladı: Bütün maliyet çalışanların sırtına yükleniyor

Fatih Atik ise geçen yıl üzerinden bir kıyaslama yaparak Küçük'ün belirttiği orandaki bir zammın asgari ücretli çalışanlar için ciddi bir kayıp oluşturacağını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP OLUŞUYOR"

"2024'te enflasyon yüzde 44 ya da yüzde 40'lı rakamlarda tamamlanmıştı ama asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kaldı. İşçinin yüzde 14'lük kaybı var." şeklinde konuşan Atik, sözlerinin devamını şu cümlelerle getirdi:

"Bu sene de diyorsunuz ki 'Enflasyon oranı yüzde 31, Cem'in dediğinden hesap edersek, asgari ücrete yüzde 20 zam yapılsın.' Daha geçen senenin 14 puanlık kaybını telafi etmemişken bir de 10 puan da buradan giderse bunları kümülatif olarak birleştirdiğinizde rakam çok daha büyük bir kayba doğru ilerliyor."

Cem Küçük'ün asgari ücret tahminine karşı Fatih Atik vahim tabloyu açıkladı: Bütün maliyet çalışanların sırtına yükleniyor

Atik, zammın yüzde 20 dolayında olması halinde ortaya çıkacak tabloyu ise "Birkaç yıldır devam eden bu ekonomik sıkıntının bütün maliyeti de ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar üzerine bırakılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. 'in söylediği bu." sözleriyle tarif etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammı için kritik viraj! İsa Karakaş'tan 40 bin lira çıkışı
ETİKETLER
#asgari ücret
#enflasyon
#türk-iş
#zam oranı
#Ekonomik Sıkıntı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.