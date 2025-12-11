Cem Küçük'ün asgari ücret tahminine karşı Fatih Atik vahim tabloyu açıkladı: Bütün maliyet çalışanların sırtına yükleniyor

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen ve yıl boyu bir daha artış görmeyen asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı 12 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak.

Konunun tartışıldığı TGRT Haber'in Medya Kritik programında Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten önemli yorum ve açıklamalar geldi.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMININ YÜZDE 25'İN ÜZERİNE ÇIKMAMASI GEREKİR"

Cem Küçük, daha önce yaptığı yüzde 20 ila yüzde 25 oranında bir artış olacağı yönündeki tahminini tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene yüzde 40 enflasyon vardı. Bu sene enflasyon yüzde 31. Eğer yüzde 30-40 verirse tüm masraflara yansır ve enflasyon yüzde 60’lara gelir. Enflasyon düşsün istiyorsak asgari ücretin yüzde 20-25’in üzerine çıkmaması gerekir."

Fatih Atik ise geçen yıl üzerinden bir kıyaslama yaparak Küçük'ün belirttiği orandaki bir zammın asgari ücretli çalışanlar için ciddi bir kayıp oluşturacağını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP OLUŞUYOR"

"2024'te enflasyon yüzde 44 ya da yüzde 40'lı rakamlarda tamamlanmıştı ama asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kaldı. İşçinin yüzde 14'lük kaybı var." şeklinde konuşan Atik, sözlerinin devamını şu cümlelerle getirdi:

"Bu sene de diyorsunuz ki 'Enflasyon oranı yüzde 31, Cem'in dediğinden hesap edersek, asgari ücrete yüzde 20 zam yapılsın.' Daha geçen senenin 14 puanlık kaybını telafi etmemişken bir de 10 puan da buradan giderse bunları kümülatif olarak birleştirdiğinizde rakam çok daha büyük bir kayba doğru ilerliyor."

Atik, zammın yüzde 20 dolayında olması halinde ortaya çıkacak tabloyu ise "Birkaç yıldır devam eden bu ekonomik sıkıntının bütün maliyeti de ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar üzerine bırakılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Türk-İş 'in söylediği bu." sözleriyle tarif etti.