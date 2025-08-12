Hastanede e-imza skandalı! Hastalara yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun detayları şaşkına çevirdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli personelin, 4 doktorun e-imzasını kullandığı ortaya çıktı.

BİNLERCE ADET SENTETİK REÇETE

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi yazdığını tespit etti.

EVİNDE DE ARAMALAR YAPILDI

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.