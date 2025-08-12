Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hastanede e-imza skandalı! Hastalara yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli bir personelin doktorların e-imzasını kullanarak 8 hastaya bin 998 adet yeşil reçete yazdığı ortaya çıktı. Yaşanan skandalın ardından personel gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 15:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonunun detayları şaşkına çevirdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli personelin, 4 doktorun e-imzasını kullandığı ortaya çıktı.

Hastanede e-imza skandalı! Hastalara yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış

BİNLERCE ADET SENTETİK REÇETE

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi yazdığını tespit etti.

EVİNDE DE ARAMALAR YAPILDI

Hastanede e-imza skandalı! Hastalara yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

