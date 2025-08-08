Menü Kapat
 Baran Aksoy

Sahte diploma, sınavsız ehliyet... Skandallar bitmiyor: İnternetten direksiyon başına giden yol

Sahte diploma skandalı gündemden düşmüyor. Şimdi de e-Devlet onaylı sahte ehliyet satanlar gündemde... Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyetler için 20 bin ile 80 bin TL arasında ücret istiyor.

Sahte diploma, sınavsız ehliyet... Skandallar bitmiyor: İnternetten direksiyon başına giden yol
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 10:05

Sahte diploma skandalının ardından bu kez de onaylı sahte ehliyet satıcıları gündeme geldi. Sınavsız ehliyetin mümkün olmadığını defalarca vurgulansa da internette sahte sürücü kursları üzerinden ehliyet pazarlıkları devam ediyor. Dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isimlerini ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar yayımlıyor.

Sahte diploma, sınavsız ehliyet... Skandallar bitmiyor: İnternetten direksiyon başına giden yol

SINAVSIZ 12 GÜNDE TESLİM

İlanlarda, “Sınavsız, okuma yazması olmayan ya da defalarca sınavı geçemeyen herkes, koşulsuz ehliyet için mesaj atsın” ifadeleri yer alıyor. Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadi öne çıkarılıyor.

Sahte diploma, sınavsız ehliyet... Skandallar bitmiyor: İnternetten direksiyon başına giden yol

80 BİN LİRAYA VARAN ÜCRETLER

E-Devlet onaylı olduğu öne sürülen sahte ehliyetler için 20 bin ile 80 bin lira arasında para isteniyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddiaları gündemde. Dolandırıcılar, sözde sınavsız ehliyet verdikleri kişilerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak güven sağlamaya çalışıyor.

Sahte diploma soruşturması nasıl başladı? BTK'dan açıklama var
Sahte diploma skandalında yeni gelişme! YÖK harekete geçti
Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Dağıtıcı tam bir suç makinesi çıktı: Sızmadığı yer kalmamış
ETİKETLER
#e-devlet
#dolandırıcılık
#Sahte Ehliyet
#Sürücü Kursları
#Sınavsız Ehliyet
#Gündem
