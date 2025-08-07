Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Dağıtıcı tam bir suç makinesi çıktı: Sızmadığı yer kalmamış

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. özaltına alınıp tutuklanan Adanalı sanık İsa Can E.'nin çoğu dolandırıcılık olmak üzere 44 suç kaydı olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:20

çetesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 2024 yılında patlak veren olayda; taklit edilen e-imzalar, e-devlete işlenen mezuniyet belgeleri, okuma yazması bile olmayanlara verilen ehliyetler var. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİ İŞLERİNE SIZMIŞ

Ankara’da Ocak ve Mayıs aylarında düzenlenen sahte diploma operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklanan 35 yaşındaki İsa Can E.’nin, diğer zanlılar gibi üniversitelerin öğrenci işleri sistemine sızdığı ortaya çıktı.

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Dağıtıcı tam bir suç makinesi çıktı: Sızmadığı yer kalmamış

Sistemde görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e-imza oluşturduğu ve bu şekilde sisteme giriş yaparak sahte diplomalar ürettiği belirleyen İsa Can E.’nin, ilk olarak Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte e-imza oluşturup işletme diploması düzenlediği, ardından aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi öğretmenliği diplomaları hazırladığı öne sürüldü.

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Dağıtıcı tam bir suç makinesi çıktı: Sızmadığı yer kalmamış

YETKLİNİN FOTOĞRAFIYLA SİSTEME GİRİŞ YAPTI

Şüphelinin, Göç İdaresi Başkanlığı’nda İstanbul İl Göç Uzmanı olarak görev yapan bir yetkilinin fotoğrafıyla sisteme girerek sahte e-imza oluşturduğu ve buradan sahte belgeler ürettiği ileri sürüldü. Zanlının, gözaltına alınıp tutuklanan Gökay Celal G. adına da sahte hukuk fakültesi diploması düzenlediği tespit edildi.

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Dağıtıcı tam bir suç makinesi çıktı: Sızmadığı yer kalmamış

NARKOTİK SİSTEMİNE BİLE SIZMIŞ

İsa Can E.’nin, sahte kimlik kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda başkomiser olarak görev yapan S.D. adına sahte e-imza oluşturduğu ve bu sayede sistemlere yetkisiz erişim sağladığı da iddialar arasında. Zanlının çoğu dolandırıcılıkla ilgili olmak üzere 44 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hapis talebi!
Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Kaç kişi sahte diplomalı?
Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar
ETİKETLER
#sahte belge
#sahte diploma
#E-imza Dolandırıcılığı
#Öğrenci Işleri
#Sistem Sızma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.