Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Kaç kişi sahte diplomalı?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Gazi Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ağustos 2024'te ortaya çıkarılan organize dijital sahtecilik girişimine ilişkin yürütülen soruşturma ve bu süreçteki dezenformasyon faaliyetlerine dair kapsamlı bir rapor hazırladı.

Başkanlığın raporunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen başarılı operasyonlarla devletin dijital altyapılarını hedef alan şebekenin çökertildiği ve adli sürecin titizlikle işletildiği belirtildi.

Rapora göre, sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı ve bu yolla özellikle diploma gibi resmî belgeler üretilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde suç şebekesinin 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise diploması ürettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 220 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

"400 AKADEMİSYEN ATANDI" İDDİASI YALANLANDI

Raporda, soruşturma sürecinde kamuoyunu yanıltmak amacıyla dolaşıma sokulan spekülatif iddialara da tek tek yanıt verildi. "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" iddiasının tamamen asılsız olduğunun altı çizilen raporda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Ancak Türkiye’de görev yapan hiçbir akademisyen veya MEB öğretmeni bu kişiler arasında değildir. İddiayı destekleyen herhangi bir resmi belge, atama kaydı ya da adli tespit bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM VE NARKOTİK SİSTEMLERİ GÜVENDE

Kamuoyunda tedirginlik yaratmaya yönelik "ÖSYM sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" ve "Narkotik sistemine sahte e-imzayla torbacı ataması yapıldığı" şeklindeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

ÖSYM ve Emniyet birimlerinin teknik denetimlerine atıf yapılan raporda, bu kurumların sistemlerinin dış müdahaleye kapalı, çok katmanlı güvenlik altyapısıyla korunduğu ve yapılan incelemelerde herhangi bir sızıntı, müdahale veya veri değişikliğine rastlanmadığı açıklandı.

DEVLET KURUMLARI ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Raporda, "Devlet kurumları sürece geç ve yetersiz müdahale etti" iddiasının aksine, sahtecilik girişiminin Ağustos 2024'te tespit edilir edilmez ilgili tüm kurumların eş güdüm içinde harekete geçtiği belirtildi.

BTK, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, YÖK ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kurumların süreci başından itibaren tam bir koordinasyonla yönettiği ve gerekli adli ve idari tedbirleri hızla aldığı ifade edildi.

Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında şu ifadelere yer verildi;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyon süreci, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda hedef alınmıştır. Bazı çevreler, suçu ve suçluyu değil; soruşturmayı yapan makamları ve görevini yapan kamu kurumlarını ve suçla mücadele eden devleti töhmet altında bırakmaya çalışmıştır.

Kamu kurumlarına güveni zedelemeye yönelik sistematik girişimlerle, çok sayıda doçent ve profesörün sahte diplomalarla makamlara geldiği, sayısız sahte diplomanın üretildiği ve ilgili kurumların sürece müdahale etmediği yönünde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte çeşitli iddialar gündeme getirilmiştir.

Oysa ki; bir üniversite ve BTK tarafından fark edilen şüpheli bir girişim ivedi şekilde adli sürece intikal ettirilmiş, devletin ilgili kurumları derhal suçun ve suçlunun üzerine giderek gerekli işlemleri tesis etmiştir. Neticede başarıyla yürütülen bir operasyona dair kamuoyunda gerçeğe aykırı iddiaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Suçu veya suçluyu değil, suçun üzerine giden soruşturma makamlarını ve devlet kurumlarını hedef alan yayınların; adli sürece bir katkıda bulunmadığı gibi kamuoyunda güvensizliği yaymaya dönük yansımaları olduğu görülmüş ve ilgili devlet kurumları gerekli açıklamaları yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirmişlerdir.

Soruşturma süreci boyunca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve diğer ilgili kurumlar eşgüdüm içinde hareket etmekte; gerekli adli işlemler tesis edilmekte ve kamuoyuna düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyona karşı koyma faaliyetleri kapsamında hazırlanan bu rapor içeriğinde olduğu gibi, gündeme getirilen manipülatif ve yalan içeriklere dair, ilgili kamu kurumlarının açıklamaları ve teknik incelemeler ve elde edilen bulgular çerçevesinde doğru bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Sürece ilişkin dezenformasyon içeriklerinin oluşturduğu bilgi kirliliğine karşı mücadele devam etmekte olup, devlet kurumlarının dijital güvenlik konusundaki koordinasyon kabiliyeti ve müdahale kapasitesi sürecin başından itibaren etkin şekilde işlemektedir."