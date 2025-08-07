FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hapis talebi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sırasında şüpheli Kemalettin Gülen’in sosyal medyada suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"BEN PAYLAŞMADIM" DEDİ

Şüpheli Gülen'in savunmasına da yer verilen iddianamede, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları kendisinin yapmadığını, bu paylaşımları ve hesapları ilk defa gördüğünü ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

12 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in ‘'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ve zincirleme şekilde ‘'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret'' suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi. Paylaşımlarında "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, Kemalettin Gülen'in sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu işlediği de yer aldı.