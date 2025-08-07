Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
28°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hapis talebi!

FETÖ Elebaşı Gülen'in Kuzeni Kemalettin Gülen hakkında Cuhmurbaşkanı Erdoğan'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleri nedeniyle İddianame Hazırlandı. Kemalettin Gülen hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
10:52
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
10:52

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni hakkında, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’a içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sırasında şüpheli Kemalettin Gülen’in sosyal medyada suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"BEN PAYLAŞMADIM" DEDİ

Şüpheli Gülen'in savunmasına da yer verilen iddianamede, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları kendisinin yapmadığını, bu paylaşımları ve hesapları ilk defa gördüğünü ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hapis talebi!

12 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in ‘'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ve zincirleme şekilde ‘'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret'' suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Mahkemesi'nde başlanacak.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hapis talebi!

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi. Paylaşımlarında "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, Kemalettin Gülen'in sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu işlediği de yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

KEMALETTİN GÜLEN KİMDİR?
Kemalettin Gülen, 2024 yılında ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzenidir. Hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla bir iddianame hazırlanmıştır.
TGRT Haber
