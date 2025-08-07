Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken sözler

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te komisyon kuruldu. Komisyonun kurulmasının ardından "Selahattin Demirtaş'a af gelir mi?" sorusunun cevabı aranmaya başlandı. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Baran Aksoy
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 09:42
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 09:54

Terörsüz sürecinde geçtiğimiz günlerde kritik eşik aşıldı. Meclis'te süreç kapsamında; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyonda ilk olarak çalışma usul ve esasları belirlendi.

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken sözler

KOMİSYONDA NELER MASAYA YATIRILACAK?

Sahada yaşanan gelişmeler, özellikle PKK’nın silah bırakma süreci sonrası neler oluyor masaya yatırılacak, komisyon üyelerine bilgi aktarılacak. Bu noktada bakanların sunum yapması bekleniyor. Mahrem bilgiler paylaşılacağı için basın mensuplarının ikinci toplantıya alınması beklenmiyor.

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken sözler

KOMİSYONDAN AF ÇIKAR MI?

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'a "Selahattin 'a af gelir mi?" sorusunu yöneltti ve 150 kişinin tahliyesini hatırlattı.

Sözcan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Şimdi o tahlileler şu kapsamda gerçekleşti; Örgüte üye olamamakla birlikte örgüt adına suç işlemek şeklinde bir madde vardı. Anayasa Mahkemesi o maddeyi iptal etti. TBMM o madde yerine yeni bir düzenleme getirmedi. Örgüte üye olamamakla birlikte örgüt adına suç işlemek şeklinde bir maddesi yükümüz kaldı. Bazı tahliyeler bu kapsamda gerçekleştirildi.

İNFAZ SÜRESİ DOLAN TERÖR MENSUPLARI

Öte yandan PKK mensubu olan o teröristler bazılarının infazı dolmuştu. Ancak infaz süresi dolduğu halde bazı nedenlerden dolayı tahliye edilmiyorlardı. Tahliye olanların bir kısmı yeni sürecin etkisiyle infaz süresi sona erdikten tahliye edilenler var.

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken sözler

SELAHATTİN DEMİRTAŞ, FİGEN YÜKSEKDAĞ VE OSMAN KAVALA'YA AF ÇIKAR MI?

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman kavala mevzusu önemli. Öteden beri bunlar tartışılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği hak ihlal kararları var. Dolayısıyla bu yeni süreçte ceza infaz kanununda, ceza muhakemesi kanununda ve aynı zamanda terörle mücadele kanununda bazı düzenlemeler yapılırsa; cezaevinde bulunan mahkumlar faydalanabilir. Bu kapsamda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yeni yapılacak düzenlemelerde faydalanma olasılığı var"

